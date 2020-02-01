Как будут работать правоохранительные органы Абхазии во время выборной кампании

Повторные выборы президента Абхазии пройдут 22 марта. Выдвижение кандидатов на должность главы государства началось 22 января и закончится 11 февраля.

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Вопросы недопущения нарушений законов и конституционных прав граждан в процессе избирательной кампании по выборам президента Абхазии обсудили на расширенном Координационном совещании правоохранительных органов Абхазии в пятницу 31 января.

На встрече присутствовали представители Генпрокуратуры, МВД Абхазии, Службы государственной безопасности, Государственного таможенного комитета, а также Государственной службы охраны.

Результатом совещания стало принятие постановления Координационного совещания руководителей правоохранительных органов.

Согласно документу, МВД и СГБ Абхазии поручено усилить работу по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на период избирательной кампании.

Территориальные подразделения ведомств должны создать рабочие группы для оперативного реагирования на нарушения закона в сфере законодательства о выборах, оперативного анализа поступающей информации, организации взаимодействия с органами прокуратуры, избирательными комиссиями и органами исполнительной власти.

Ежедневные письменные отчеты о состоянии соблюдения выборного законодательства должны представляться в территориальные подразделения органов прокуратуры. Полученные сведения будут систематизироваться и поступать к Генпрокурору республики к 17:00 каждого дня через замначальника Управления по надзору за исполнением законодательства Генпрокуратуры Даура Амичба.

Также отмечается, что прокурорами на местах будут установлены дополнительные круглосуточные графики дежурств личного состава.

Контроль за исполнением постановления возложен на руководителей правоохранительных органов Абхазии по направлениям деятельности.

Решение о проведении новых выборов было принято после того, как кассационная коллегия Верховного суда признала недействительным решение ЦИК о результатах выборов, прошедших в 2019 году. На сегодня ЦИК зарегистрировала политическую партию "Акзаара" для выдвижения кандидата в президенты, инициативную группу по выдвижению Аслана Бжания и инициативную группу по выдвижению Кана Кварчия.

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