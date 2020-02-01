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Кан Кварчия будет баллотироваться на пост президента Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Выборы президента Абхазии - 2020 (23)
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Кан Кварчия был назначен исполняющим обязанности главы Администрации Сухума 21 октября 2019 года.

СУХУМ, 1 фев -  Sputnik. В Центральной избирательной комиссии зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Кана Кварчия в качестве кандидата в президенты Абхазии. Об этом Sputnik сообщила секретарь ЦИК Ануш Ходжикян. 

Кан Кварчия был назначен исполняющим обязанности главы администрации города Сухум 21 октября 2019 года.

Кан Кварчия родился 1 июля 1974 года в Ткуарчале. В 1991 году окончил среднюю школу № 10 города Сухум, поступил на  историко-юридический факультет Абхазского государственного университета по специальности "правоведение".

© Sputnik / Томас Тхайцук
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С 2007 года по 2011 год – депутат Сухумского городского Собрания, председатель комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

С 2012 года по 2017 год – депутат Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.

Ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, кавалер Ордена Леона, награжден медалью "За Отвагу". Женат. Отец троих детей.

Решение о проведении новых выборов было принято после того, как кассационная коллегия Верховного суда признала недействительным решение ЦИК о результатах выборов, прошедших в 2019 году. ЦИК Абхазии уже зарегистрировала политическую партию "Акзаара" для выдвижения кандидата в президенты, и инициативную группу по выдвижению Аслана Бжания на высший государственный пост.

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Темы:
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