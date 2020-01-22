Кварчия о смене команды администрации Сухума: не начал махать шашкой

22 января исполняется 100 дней с того момента, Как Кварчия был представлен коллективу в качестве и.о. главы администрации Сухума.

Приступив к обязанностям градоначальника, Кан Кварчия начал формировать команду молодых и амбициозных единомышленников.

"Я не начал махать шашкой, но не обошлось без того, что кого-то пришлось поменять. Первые наши рабочие встречи мне показали, готов ли тот или иной человек выполнять задачи, которые я собираюсь ему ставить. Это было видно по взгляду, по огоньку в его глазах. Там, где я не видел понимания в решении тех или иных вопросов, мы многих поменяли на новых, молодых, креативных людей. Думаю, что мы были правы, потому что молодые люди всегда амбициозные, готовые показать себя на новом поприще. И этот маленький рывок дал нам сразу эффект, что наверняка почувствовали горожане. Молодые люди внесли большой вклад в решение наших вопросов", - рассказал Кварчия.

21 октября президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ об исполняющем обязанности главы администрации города Сухум, назначив на эту должность Кана Кварчия, 22 октября Кварчия был представлен президентом коллективу.

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