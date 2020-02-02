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Покорить штангу: как в Гудауте возродили тяжелую атлетику

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Sputnik Абхазия
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Долгое время после Отечественной войны народа Абхазии тренер по тяжелой атлетике Рауль Джикирба пытался возродить этот олимпийский вид спорта. Однако все попытки завершались провалом.

В Абхазии тяжелая атлетика плохо развита. По всей стране всего в двух городах и одном селе работают секции. Жители республики незаслуженно считают этот вид спорта примитивным. Хотя он и входит в программу олимпийских игр.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Четыре года назад Рауль Джикирба сумел договориться с дирекцией Гудаутского стадиона, чтобы ему выделили зал для тренировок. Для этого ему даже пришлось прибегнуть ко лжи. Сначала он сказал, что задержится в стадионе всего на полгода.

Раулю выделили небольшую комнату, заваленную хламом. Вместе с подопечными ему пришлось выгрести весь мусор, установить двери и провести освещение.

Поначалу в спортзале не было даже оборудования для занятия тяжелой атлетикой. Но спортсмены не отчаивались – делали штанги и гири из подручных средств.

Позже неравнодушные горожане и друзья Рауля Джикирба подарили им оборудование. Сегодня спортзал оснащен тремя штангами, стойкой для штанг, специальным сиденьем для жима лежа и зеркалами.

Однако в зале по-прежнему нет нормальных условий для полноценных занятий. Главная проблема – пыль, которая поднимается во время тренировок. Из-за пыли летом спортсмены теряют сознание.

Несмотря на все, тренер и атлеты настроены оптимистично. Для них главное – это не условия, а возможность заниматься тяжелой атлетикой и пауэрлифтингом.

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