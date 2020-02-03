Срочник Абхазской армии пытался покончить с собой в Лыхны

Причины, по которым молодой человек попытался застрелиться, неизвестны, в армию он был призван месяц назад.

СУХУМ, 3 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Военнослужащий Абхазской армии 2001 года рождения пытался покончить жизнь самоубийством, об этом Sputnik сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Инцидент произошел 26 января в селе Лыхны Гудаутского района, в доме, где проживает молодой человек.

Военнослужащий является срочником Абхазской армии и проходит службу в Гудаутской воинской части. Имя его в Генпрокуратуре предпочли не называть.

"В этот день он находился у себя дома, то есть вне расположения воинской части. Он из ружья 16 калибра произвел себе выстрел в область живота. Ему была сделана операция в Республиканской больнице. Сегодня мы связывались с лечащим врачом. Парень пришел в себя. Показания пока не может давать, но состояние его улучшилось", – отметили в ведомстве.

Доследственную проверку по данному факту проводит Военная прокуратура Абхазии. Завершить проверку пока невозможно, так как самого потерпевшего пока не удалось допросить из-за его состояния здоровья.

Как отметили в ведомстве, причины попытки суицида неизвестны. Молодой человек проходил армию всего месяц. Родственники же утверждают, что никаких оснований покончить жизнь самоубийством у него не было.

"Сейчас мы ждем разрешения врачей. Чтобы завершить данный материал, нужно понять, имело ли место покушение на самоубийство или же это было покушение на убийство. Никакие причины нам неизвестны, записок на месте не было обнаружено, родственники тоже говорят, что никаких оснований для самоубийства не было, военнослужащие тоже подтверждают это", – добавили в Генпрокуратуре.

После выздоровления молодой человек снова пройдет медицинскую комиссию, если будет установлено, что никаких препятствий для прохождения службы нет, то он вернется в воинскую часть.

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