Дело на 730 миллионов: Генпрокуратура проверит информацию о хищении в Сбербанке Абхазии

Предполагаемое мошенничество вскрылось во время внутренней банковской проверки, после чего председатель Сбербанка Абхазии обратился в правоохранительные органы.

Сухум, 3 фев – Sputnik. Генеральная прокуратура Абхазии начала проверку информации о хищении около 730 миллионов рублей со счетов Сбербанка Абхазии, говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

"Проводится проверка сообщения о преступлении по обращению председателя Сбербанка Абхазии Роберта Агрба, поступившего в органы прокуратуры 17 января 2020 года по факту хищения денежных средств, отраженных на корреспондентских счетах Банка, открытых за пределами Абхазии", - сообщили в Генпрокуратуре.

Как было установлено в ходе внутренней банковской проверки, мошенничество было совершено в 2017 году.

Деньги выводились наличными через кассу банка, а также посредством переводов как внутри Абхазии, так и за ее пределами. Общая сумма ущерба составила 729 миллионов 479 тысяч в рублевом эквиваленте.

"Следственное управление Генпрокуратуры проводит комплекс процессуальных мероприятий по проверке доводов, изложенных в обращении банка, и установлению круга должностных лиц, возможно, причастных к совершению указанных действий", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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