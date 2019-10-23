"Советские" миллионы: Кабмин утвердил выплаты по старым вкладам в 2020 году

СУХУМ, 23 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Восемь миллионов рублей выплатят клиентам Сбербанка Абхазии в качестве компенсации за потерянные вклады, сделанные до 14 августа 1992 года. Такое решение принял Кабмин республики на заседании в среду 23 октября, передает с места корреспондент Sputnik Абхазия.

Проект распоряжения представил министр финансов Абхазии Джансух Нанба, который отметил, что эта сумма будет заложена при формировании бюджета страны на 2020 год.

Нанба также напомнил, что с 2003 года государство выплатило клиентам Сбербанка более 176 миллионов рублей 13 тысячам вкладчиков. В общей сложности свои сбережения, внесенные до 14 августа 1992 года, потеряли 22 тысячи человек.

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