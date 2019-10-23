13:18 23 Октября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.80
  • EUR70.96
Поиск

"Советские" миллионы: Кабмин утвердил выплаты по старым вкладам в 2020 году

© Sputnik / Владимир Трефилов
В Абхазии
Получить короткую ссылку
68 0 0
Sputnik Абхазия

Кабинет министров Абхазии принял проект распоряжения "О компенсационных выплатах вкладчика Сбербанка Абхазии" в среду 23 октября.

СУХУМ, 23 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Восемь миллионов рублей выплатят клиентам Сбербанка Абхазии в качестве компенсации за потерянные вклады, сделанные до 14 августа 1992 года. Такое решение принял Кабмин республики на заседании в среду 23 октября, передает с места корреспондент Sputnik Абхазия.

Проект распоряжения представил министр финансов Абхазии Джансух Нанба, который отметил, что эта сумма будет заложена при формировании бюджета страны на 2020 год.

Нанба также напомнил, что с 2003 года государство выплатило клиентам Сбербанка более 176 миллионов рублей 13 тысячам вкладчиков. В общей сложности свои сбережения, внесенные до 14 августа 1992 года, потеряли 22 тысячи человек.

Читайте также:

Теги:
вклады, Кабмин Абхазии, Сбербанк Абхазии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Лето на бис: "бархатный" сезон в Абхазии
Волна протестов в Евросоюзе: зачем европейские фермеры вышли на улицы городов
Состояние экономики Абхазии
Кризис в цифрах: ЦСИ проанализировал состояние экономики Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться