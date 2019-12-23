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Особо крупный ущерб: из банкоматов в Новом Афоне похищено девять миллионов рублей

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В Абхазии
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Преступникам, ограбившим банкоматы в Новом Афоне грозит наказание в виде лишения сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Следственное управление МВД возбудило уголовное дело по части 4 статьи 155 Уголовного кодекса Абхазии (кража, совершенная в особо крупном размере) по факту хищения денежных средств в особо крупном размере из банкоматов, установленных в Новом Афоне, сообщается на сайте Генпрокуратуры республики.

"Согласно представленным материалам уголовного дела, неустановленные следствием лица в период времени с 1 июля 2017 года по 1 января 2019 года совершали хищение денежных средств из двух банкоматов, установленных в городе Новый Афон, причинив тем самым ущерб в особо крупном размере ОАО Сбербанк Республики Абхазия", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре отметили, что общая сумма похищенного - 9 миллионов 678 тысяч рублей.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки Управления по экономической безопасности МВД.

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