Замначальника следственного управления Генпрокуратуры Абхазии освобожден от должности

СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба освободил от должности начальника следственной части следственного управления Генеральной прокуратуры Адамура Тарба, еще ряд сотрудников прокуратуры "подвергнуты дисциплинарным взысканиям", сообщает сайт Генпрокуратуры республики.

Уточняется, что дисциплинарные меры приняты по результатам "проверок сообщений о преступлениях, а также уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям, вызвавшим общественный резонанс ввиду некачественного и поверхностного расследования и изучения уголовных дел, а также принятия необоснованных решений, повлекших прекращение уголовного преследования лиц с последующим освобождением из-под стражи".

В Генпрокуратуре корреспонденту Sputnik сообщили, что не могут разглашать подробности о том, о каких именно резонансных делах идет речь, а также называть фамилии сотрудников ведомства, подвергшихся дисциплинарным взысканиям, пока идет проверка.

"По результатам проверки в отношении должностных лиц прокуратуры будут приниматься решения в соответствии с Трудовым кодексом Республики Абхазия и закона "О Прокуратуре Республики Абхазия", - заключили в Генпрокуратуре.

Адгур Агрба был назначен генпрокурором Абхазии 12 декабря.

Его предшественник Зураб Ачба был освобожден от должности после того, как на площади Свободы в Сухуме собралось около 300 человек, в том числе родственники убитых в ходе стрельбы в центре столицы 22 ноября Алхаса Авидзба и Астамура Шамба. Митингующие требовали отставки министра внутренних дел.

Позже, в тот же день Рауль Хаджимба, занимавший тогда должность президента Абхазии, провел совещание с силовыми структурами, на котором он сообщил об освобождении от должности министра внутренних дел Гарри Аршба, а также заявил, что внесет в Народное Собрание представление об отставке генерального прокурора.

Парламент провел внеочередное собрание, на котором тайным голосованием было принято решение освободить от занимаемой должности генпрокурора Зураба Ачба и его заместителя Эшсоу Какалия.

Причиной отставок в силовом блоке страны стали неудовлетворительные результаты расследования громкого преступления в Сухуме 22 ноября.

Читайте также: