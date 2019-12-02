Генпрокурор Абхазии Зураб Ачба освобожден от должности

СУХУМ, 2 дек - Sputnik, Бадри Есиава. Парламент Абхазии одобрил представление президента республики об освобождении от занимаемой должности генпрокурора Зураба Ачба и его заместителя Эшсоу Какалия, передает с места корреспондент Sputnik Абхазия.

В Народном Собрании уточнили, что Ачба и Какалия написали заявление об уходе по собственному желанию, направив его на имя президента, а он в свою очередь внес представление в Парламент.

Депутат Валерий Агрба напомнил, что на минувшей неделе Парламент провел внеочередное собрание с привлечением руководства МВД и Генпрокуратуры, где обсудили криминогенную ситуацию в стране. Депутаты потребовали в кратчайшие сроки найти виновников в перестрелке на набережной Сухума, но результатов не было, подчеркнул Агрба.

По мнению депутата Парламента Дмитрия Дбар, новый генпрокурор должен будет привлечь своего предшественника к ответственности за халатность.

По итогам тайного голосования парламентарии приняли решение об освобождении генпрокурора и его заместителя.

Ачба Зураб Шотович родился 18 ноября 1958 года. В органах прокуратуры работает с 1994 года. 18 января 2017 года назначен на должность Генерального прокурора Абхазии.

Какалия Эшсоу Иванович родился 23 мая 1974 года. В 1995 году окончил историко-юридический факультет Абхазского государственного университета по специальности "Правоведение" с присвоением квалификации "юрист". В органах прокуратуры работает с 1995 года. 13 октября 2016 года был назначен на должность заместителя Генерального прокурора Абхазии.

Днем в понедельник на площади Свободы собралось более 300 человек, в том числе родственники убитых в ходе стрельбы в Сухуме 22 ноября Алхаса Авидзба и Астамура Шамба. Митингующие требовали отставки министра внутренних дел, затем они выдвинулись к Парламенту.

Позже глава государства провел совещание с силовыми структурами, на котором он сообщил об освобождении от должности министра внутренних дел Гарри Аршба, а также заявил, что внесет в Народное Собрание представление об освобождении генерального прокурора от должности.

Указом президента временно исполняющем обязанности министра внутренних дел республики назначен Леван Кварацхелия.

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