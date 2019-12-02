18:55 02 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.41
  • EUR70.97
Поиск
Генеральная прокуратура республики Абхазия

Генпрокурор Абхазии Зураб Ачба освобожден от должности

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
127710
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102556/03/1025560370.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191202/1028928016/Genprokuror-Abkhazii-Zurab-Achba-osvobozhden-ot-dolzhnosti-.html

Внеочередное заседание Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия состоялось в понедельник 2 декабря.

СУХУМ, 2 дек - Sputnik, Бадри Есиава. Парламент Абхазии одобрил представление президента республики об освобождении от занимаемой должности генпрокурора Зураба Ачба и его заместителя Эшсоу Какалия, передает с места корреспондент Sputnik Абхазия. 

В Народном Собрании уточнили, что Ачба и Какалия написали заявление об уходе по собственному желанию, направив его на имя президента, а он в свою очередь внес представление в Парламент. 

Депутат Валерий Агрба напомнил, что на минувшей неделе Парламент провел внеочередное собрание с привлечением руководства МВД и Генпрокуратуры, где обсудили криминогенную ситуацию в стране. Депутаты потребовали в кратчайшие сроки найти виновников в перестрелке на набережной Сухума, но результатов не было, подчеркнул Агрба.

© Sputnik Акоп Кущян
Убийства и похищение: в Парламенте Абхазии обсудили криминогенную ситуацию

По мнению депутата Парламента Дмитрия Дбар, новый генпрокурор должен будет привлечь своего предшественника к ответственности за халатность. 

По итогам тайного голосования парламентарии приняли решение об освобождении генпрокурора и его заместителя. 

Ачба Зураб Шотович родился 18 ноября 1958 года. В органах прокуратуры работает с 1994 года. 18 января 2017 года назначен на должность Генерального прокурора Абхазии.

Какалия Эшсоу Иванович родился 23 мая 1974 года. В 1995 году окончил историко-юридический факультет Абхазского государственного университета по специальности "Правоведение" с присвоением квалификации "юрист". В органах прокуратуры работает с 1995 года. 13 октября 2016 года был назначен на должность заместителя Генерального прокурора Абхазии.

Днем в понедельник на площади Свободы собралось более 300 человек, в том числе родственники убитых в ходе стрельбы в Сухуме 22 ноября Алхаса Авидзба и Астамура Шамба. Митингующие требовали отставки министра внутренних дел, затем они выдвинулись к Парламенту.

Позже глава государства провел совещание с силовыми структурами, на котором он сообщил об освобождении от должности министра внутренних дел Гарри Аршба, а также заявил, что внесет в Народное Собрание представление об освобождении генерального прокурора от должности.

Указом президента временно исполняющем обязанности министра внутренних дел республики назначен Леван Кварацхелия.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Визит "Князя": российский круизный лайнер в Абхазии
США теряют союзников перед саммитом НАТО в Лондоне
"Князь Владимир": история и характеристики лайнера
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться