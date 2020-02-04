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Архивное фото СИЗО в Дранде

Фигурант дела об убийстве Дмитрия Озган убит в СИЗО

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Согласно предварительным данным, убийство Астамура Дзидзария произошло на территории СИЗО МВД в поселке Дранда ночью 4 февраля.

СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Один из фигурантов дела об убийстве одного из предполагаемых похитителей бывшего секретаря "Единой Абхазии" Астамур Дзидзария убит минувшей ночью на территории СИЗО МВД в поселке Дранда, сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии.  

"Наружным осмотром тела убитого установлено наличие множества колото-резаных ранений в различные части тела. Произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению лица, совершившего данное преступление", - говорится в сообщении.

Уроженец и житель села Лыхны Гудаутского района Астамур Дзидзария являлся фигурантом уголовного дела об убийстве Дмитрия Озган - одного из предполагаемых похитителей бывшего секретаря "Единой Абхазии" Ирины Дочия, кроме того, Дзидария обвинялся в незаконном приобретении огнестрельного оружия.

© Sputnik
Приговор по делу о похищении Дочия и убийстве Озган объявят 13 февраля

Подсудимыми в деле о похищении являются Геннадий Блаб, Арден Чантурия, Джумбер Авидзба, Алхас Дзидзария. Соучастником Астамура Дзидзария в убийстве Дмитрия Озган по делу проходит Алхас Дзидзария.

"Уголовное дело в настоящее время находится на завершающей стадии рассмотрения в Верховном суде Абхазии", - отметили в Генпрокуратуре.

Ранее сообщалось, что приговор обвиняемым должны объявить 13 февраля.

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