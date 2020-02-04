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Дорогу в Рицинский парк закрыли из-за схода лавин

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В Абхазии
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В горах Абхазии продолжаются сильные снегопады, за ночь на Рице выпало порядка 60-70 сантиметров снега.

СУХУМ, 4 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Дорогу в Рицинский реликтовый национальный парк временно закрыли из-за схода лавин, об этом корреспонденту Sputnik сообщил лесничий нацпарка Тенгиз Джергения.

Лавина сошла в двух местах - недалеко от контрольно-пропускного пункта и возле Голубого озера. 

© Видео Акоп Кущян, Адгур Авидзба
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"Дорогу перед КПП уже расчистили. Вторая лавина упала прямо над тоннелем после Голубого озера. Снег был тяжелый. Навалило очень много. Много деревьев упало. Сейчас вся служба Лесного хозяйства работает на местах, расчищаем дорогу, деревья спиливаем и убираем с проезжей части", – сказал Джергения. 

По его словам, уборка снега затянется на два дня. Все это время никто не сможет посетить парк. Как объяснил Джергения, ограничения введены для безопасности самих же туристов. 

Лесничий также добавил, что снегопады в горах Абхазии продолжаются. За ночь 4 февраля на Рице выпало порядка 60-70 сантиметров снега.

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