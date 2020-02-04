Прокуратура завела уголовные дела по факту гибели ребенка на электроподстанции в Гагре

СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Прокуратура Гагрского района возбудила два уголовных дела по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности тяжкий вред или смерть человека" в отношении главного инженера Гагрского филиала РУП "Черноморэнерго" Аспара Когония и инженера по технике безопасности Гагрского филиала РУП "Черноморэнерго" Циры Панцулая, сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии.
В Генпрокуратуре уточнили, что в ходе проверки было "установлено ненадлежащее соблюдение требований правил безопасности со стороны ответственных лиц, возникшее вследствие недобросовестного отношения к службе".
Доступ к подстанции не был ограничен запирающим устройством, что позволило пострадавшему беспрепятственно войти в помещение трансформаторной подстанции, где он получил поражение электрическим током и впоследствии скончался, заключили в ведомстве.
Расследование уголовных дел поручено следователю прокуратуры Гагрского района.
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