Прокуратура завела уголовные дела по факту гибели ребенка на электроподстанции в Гагре

Наказание по статье о халатности, повлекшей тяжкий вред или смерть человека, предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет и запрет занимать определенные должности.

СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Прокуратура Гагрского района возбудила два уголовных дела по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности тяжкий вред или смерть человека" в отношении главного инженера Гагрского филиала РУП "Черноморэнерго" Аспара Когония и инженера по технике безопасности Гагрского филиала РУП "Черноморэнерго" Циры Панцулая, сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии.

Речь идет об инциденте, который произошел 30 сентября 2019 года на улице Абазгаа в Гагре. В тот день мальчик, 2007 года рождения, погиб, забравшись в трансформаторную подстанцию, дети играли в прятки, ребенок решил спрятаться в электроподстанции, которая оказалась открытой.

В Генпрокуратуре уточнили, что в ходе проверки было "установлено ненадлежащее соблюдение требований правил безопасности со стороны ответственных лиц, возникшее вследствие недобросовестного отношения к службе".

Доступ к подстанции не был ограничен запирающим устройством, что позволило пострадавшему беспрепятственно войти в помещение трансформаторной подстанции, где он получил поражение электрическим током и впоследствии скончался, заключили в ведомстве.

Расследование уголовных дел поручено следователю прокуратуры Гагрского района.

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