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Незначительный прирост: медики рассказали о ситуации с ОРЗ и ОРВИ в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Специалисты отмечают прирост количества обращений в медицинские учреждения по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

СУХУМ, 4 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. С 1 января в Республиканской детской больнице было зарегистрировано 1765 заболевших острыми респираторными заболеваниями, сказал Sputnik главврач больницы Игорь Джопуа. По его словам, в течение января было госпитализировано 92 ребенка, к 4 февраля на стационарном лечении находятся 22 пациента.

"К счастью, заболевания протекают без видимых осложнений. Дети, которые были госпитализированы, обычно на третьи сутки отпускаются домой и далее лечатся в амбулаторном режиме. Лекарства первой необходимости для лечения стационарных больных у нас есть", - добавил главврач.

Джопуа отметил, что в этом году специалисты отмечают незначительный прирост заболевших ОРЗ детей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе 2019 года в Республиканскую детскую больницу обратились 1300 пациентов.

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Работа детсадов и школ Сухума ограничена из-за ОРВИ

По словам главного терапевта Абхазии Анжелы Арчелия, с 1 января по 4 февраля 2020 года в Центральную республиканскую больницу Абхазии обратилось 1300 жителей республики с ОРВИ, из них было госпитализировано 69 человек. На сегодняшний день на лечении находятся 24 человека с пневмонией, из них четверо в тяжелом состоянии.

"На сегодняшний день в больнице действует карантин, мы ведем прием амбулаторных больных в поликлинике до 16:00, а потом прием ведет дежурный терапевт", - добавила медик. 

Как стало известно накануне, в Сухуме из-за вспышки гриппа и других острых респираторных заболеваний ввели ограничительные меры по посещению детсадов и школ для учеников начальных классов. Они будут действовать с 4 по 10 февраля. 

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