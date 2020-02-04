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Часть участников акции у Парламента Абхазии решили не расходиться

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Протестующие требуют принятия Парламентом в окончательном чтении закона о декларировании доходов чиновников.

СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Участники акции у Парламента Абхазии решили не расходиться до тех пор, пока не будет принят закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами", сообщил корреспонденту Sputnik один из активистов Джансух Адлейба.

"Мы не будем расходиться. Единственное, меня попросили убрать с площади свою машину и я это сделал, в остальном мы не планируем отступать от своих требований", - сказал он.

По словам Адлейба, на данный момент в акции участвует около 15 человек.

Ранее один из инициаторов принятия в Парламенте антикоррупционного законодательства Астамур Какалия сообщал, что участники акции у Народного Собрания решили разойтись, однако один из его участников, Джансух Адлейба, наотрез отказался это делать. 

© Sputnik
Сторонники антикоррупционного закона разбили палатки у Парламента в Сухуме

4 февраля в первой половине дня инициативная группа сторонников принятия 20-й статьи Конвенции ООН, направленной против коррупции, объявила о бессрочном митинге у здания Парламента Абхазии. Они потребовали принятия антикоррупционного законодательства.

Активисты обещали ночевать у Парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Для этого митингующие поставили у входа палатки.

Сессия Парламента Абхазии, в повестке которого принятие антикоррупционного закона, состоится 6 февраля.

Законопроект "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами" Парламент уже принял в двух чтениях.

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