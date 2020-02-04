Большинство участников акции у Парламента в Сухуме решили разойтись

СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Большинство участников акции у Парламента Абхазии в Сухуме, требовавших принятия 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции, решили разойтись. На площади остался только один активист, передает корреспондент Sputnik.

"Мы уже анонсировали завершение акции за принятие 20-й статьи против коррупции и разошлись. Постарались сделать так, чтобы один из наших активистов, - Джансух Адлейба - который отказывается покидать площадь перед Парламентом, также ушел, но он не ушел, мы вернулись и пытаемся его уговорить", - рассказал один из сторонников продвижения антикоррупционного законодательства Астамур Какалия.

По его словам, к проетстующим выходили и депутаты и исполняющий обязанности президента, которые дали слово, что закон против коррупции будет принят в четверг. Однако Джансух настаивает на том, что нельзя уходить, опасаясь, что в противном случае закон не примут.

"В палатках, которые поставили у Парламента, спать невозможно, но у человека (Джансуха Адлейба - ред.) дело принципа, мы изначально были против этого. Мы не анонсировали эту акцию, наш друг анонсировал ее, он пришел сюда и нам сам бог велел прийти сюда и встать рядом с ним", - пояснил Какалия.

Сегодня в первой половине дня инициативная группа сторонников принятия 20-й статьи Конвенции ООН, направленной против коррупции, объявила о бессрочном митинге у здания Парламента Абхазии. Они требовали незамедлительного принятия статьи и антикоррупционного закона. Активисты обещали ночевать у Парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Для этого митингующие поставили у входа палатки.

Конвенция ООН против коррупции вступила в силу в декабре 2005 года. В настоящее время к ней присоединились 186 стран. Документ обязывает государства-члены проводить политику противодействия коррупции, одобрить соответствующие законы и учредить специальные органы для борьбы с этим явлением.

Читайте также: