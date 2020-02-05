Российские мотострелки удержали "оборону" в горах Абхазии

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Личный состав мотострелковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии отработал комплекс оборонительных действий в горах Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
Учения проходили с использованием подручных средств маскировки и постановки дымовых завес. Военнослужащие совершенствовали свои навыки в составе колонн боевой техники, осуществляя инженерную разведку местности, путей и маршрутов выдвижения.
Связь с личным составом поддерживалась при помощи современных радиостанций "Акведук".
На полигоне Цабал военнослужащие выполнили боевые стрельбы из всего штатного вооружения, в том числе ручных противотанковых гранатометов РПГ, 120-миллиметровых минометов, автоматов АК-74 и пулеметов РПК, а также орудий БТР-82АМ.
Всего в тактическом учении приняли участие около 500 военнослужащих соединения. Было задействовано более 40 единиц военной техники, в их числе машины связи на бронетранспортерах БТР-80.
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