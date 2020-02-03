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Торжественное приведение к Военной присяге 50 новобранцев российской военной базы ЮВО в Абхазии

Поклялись защищать: новобранцы ЮВО в Абхазии приняли присягу

Пресс-служба Южного военного округа
В Абхазии
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До присяги в течение месяца на полигоне Гудаута военнослужащие проходили курс общевойсковой подготовки, изучали уставы и обязанности.

СУХУМ, 3 фев – Sputnik. В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приведена к военной присяге последняя группа новобранцев осеннего призыва 2019 года, сообщает пресс-служба ЮВО.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Призывники из Краснодарского края прибыли в воинскую часть в сопровождении офицеров соединения. До принятия присяги в течение месяца на полигоне Гудаута они проходили курс общевойсковой подготовки, изучали уставы и обязанности военнослужащих, боевые характеристики оружия, основы и правила стрельбы, знакомились с историей и боевыми традициями базы.

В российском военном соединении, расположенном в Абхазии, созданы условия для скорейшей адаптации призывников. Солдаты размещены в современных казармах модульного типа, оснащенных душевыми кабинами и кондиционерами. Все помещения оборудованы чайными и игровыми комнатами, также имеются спортивные уголки и залы с тренажерами.

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