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Гражданина Абхазии задержали с героином на границе с Россией

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В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Молодой человек вызвал подозрения, отказавшись предъявить документы, удостоверяющие личность, на пропускном пункте "Адлер".

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Гражданина Абхазии, 1985 года рождения, задержали при прохождении пограничного контроля на пропускном пункте "Адлер" при выезде из республики в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

После того, как по требованию пограничного наряда гражданин Абхазии отказался предъявить документы, его обыскали.

У мужчины был  обнаружен полимерный сверток, обмотанный клейкой лентой с порошкообразным веществом белого цвета. Криминалистическая экспертиза установила, что обнаруженное вещество - героин весом 0,15 грамм.

В отношении задержанного гражданина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 229.1 УК России "Контрабанда наркотических средств".

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