Гражданина Абхазии задержали с героином на границе с Россией

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Гражданина Абхазии, 1985 года рождения, задержали при прохождении пограничного контроля на пропускном пункте "Адлер" при выезде из республики в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
После того, как по требованию пограничного наряда гражданин Абхазии отказался предъявить документы, его обыскали.
У мужчины был обнаружен полимерный сверток, обмотанный клейкой лентой с порошкообразным веществом белого цвета. Криминалистическая экспертиза установила, что обнаруженное вещество - героин весом 0,15 грамм.
В отношении задержанного гражданина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 229.1 УК России "Контрабанда наркотических средств".
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