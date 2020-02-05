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Участники пикета у Парламента Абхазии не собираются расходиться

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Второй день продолжается пикет группы сторонников принятия антикоррупционного закона. Протестующие установили палатки у здания Парламента.

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Участники пикета у Парламента Абхазии не намерены расходиться, пока их требование не будет выполнено, сказал в интервью Sputnik организатор протестной акции Джансух Адлейба. 

"Мы всемером провели всю ночь здесь, людей отпустили, чтобы они отдохнули. Зима, холодно, но правда - она одна, где нет правды, там нет государства", - отметил он. 

Пикет, по его словам, продолжится до 6 февраля, когда состоится сессия Народного Собрания, где, как они надеются, в окончательном чтении будет принят закон о декларировании чиновниками доходов. 

© Sputnik
Сторонники антикоррупционного закона разбили палатки у Парламента в Сухуме

Адлейба отметил, что они выражают свой протест в тяжелых условиях, в холоде, установленные у здания Народного Собрания палатки спасают только от дождя.

"Холодно, но что делать, мы не ищем легких путей. Легкий путь всегда провальный, тяжелый путь всегда приносит результат", - заметил Джансух Адлейба. 

Другой участник акции Анзор Адлейба сказал, что без принятия антикоррупционного закона страна не сможет развиваться. 

Он заметил, что от ночного холода спасали машины, в которых участники немного грелись, а затем снова выходили к Парламенту.

"В основном на улице стояли, поддерживали друг друга. Если были бы какие-то другие пути, как можно было бы решить, то мы это сделали бы, это крайние меры. Здесь никто никуда не собирается уходить, потому что мы все понимаем, что нужно думать о будущем поколении", - подчеркнул он. 

4 февраля в первой половине дня инициативная группа сторонников принятия 20-й статьи Конвенции ООН, направленной против коррупции, объявила о бессрочном митинге у здания Парламента Абхазии. Они потребовали принятия антикоррупционного закона.

Активисты обещали ночевать у Парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Для этого митингующие поставили у входа палатки.

Сессия Парламента Абхазии, в повестке которой принятие антикоррупционного закона, состоится 6 февраля.

Законопроект "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами" Парламент уже принял в двух чтениях.

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