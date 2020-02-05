21:34 05 Февраля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.17
  • EUR69.74
Поиск
Строительство Тхинской средней школы

Школы Ткуарчала и интернат в Очамчыре временно закрыли из-за ОРВИ

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Вспышка ОРВИ и ОРЗ в Абхазии - 2020 (12)
22 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102782/62/1027826242.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200205/1029397986/Shkoly-Tkuarchala-i-internat-v-Ochamchyre-vremenno-zakryli-iz-za-ORVI.html

Обращения о вводе ограничительных мер в учебных заведениях республики поступают в Министерство просвещения из всех районов, но министр их пока еще не одобрил.

СУХУМ, 5 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Ограничительные меры из-за вспышки ОРВИ ввели в школах Ткуарчала и Очамчыры, об этом Sputnik сообщили в пресс-службе Министерства просвещения. 

© Sputnik
Скорик объяснила, почему карантин по ОРВИ не вводится по всей Абхазии

"Пока только в очамчырской школе-интернате ввели и в школах Ткуарчала. Ограничительные меры действуют до понедельника", - сказали в ведомстве. 

Также обращения о вводе ограничительных мер в Министерство просвещения поступают и из других районов республики, но министр их пока еще не одобрил.  

В Абхазском Госуниверситете же пока ситуация под контролем. Там до 17 февраля нет лекционных занятий. 

"Мы не объявляли карантин или ограничительные меры. В этот период будут только пересдачи. Небольшими группами студенты будут приходить. Нам нет смысла объявлять ограничения", – отметила проректор по воспитательной работе АГУ Медея Чегия.

3 февраля в Сухуме ввели ограничительные меры по посещению детсадов и школ для учеников начальных классов.

Причина отмены занятий для школьников младших классов и воспитанников детских садов - вспышка гриппа и других острых респираторных заболеваний. Меры введены с 4 по 10 февраля.

Читайте также:

Темы:
Вспышка ОРВИ и ОРЗ в Абхазии - 2020 (12)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Криштиану невероятный: Роналду исполняется 35 лет
Снежная трагедия: спасательная операция на месте схода лавин в Турции
Как менялись цены на продукты в Абхазии
Зигзаг цены: как менялась за три года стоимость продуктов
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться