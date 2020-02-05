Школы Ткуарчала и интернат в Очамчыре временно закрыли из-за ОРВИ

Обращения о вводе ограничительных мер в учебных заведениях республики поступают в Министерство просвещения из всех районов, но министр их пока еще не одобрил.

СУХУМ, 5 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Ограничительные меры из-за вспышки ОРВИ ввели в школах Ткуарчала и Очамчыры, об этом Sputnik сообщили в пресс-службе Министерства просвещения.

"Пока только в очамчырской школе-интернате ввели и в школах Ткуарчала. Ограничительные меры действуют до понедельника", - сказали в ведомстве.

Также обращения о вводе ограничительных мер в Министерство просвещения поступают и из других районов республики, но министр их пока еще не одобрил.

В Абхазском Госуниверситете же пока ситуация под контролем. Там до 17 февраля нет лекционных занятий.

"Мы не объявляли карантин или ограничительные меры. В этот период будут только пересдачи. Небольшими группами студенты будут приходить. Нам нет смысла объявлять ограничения", – отметила проректор по воспитательной работе АГУ Медея Чегия.

3 февраля в Сухуме ввели ограничительные меры по посещению детсадов и школ для учеников начальных классов.

Причина отмены занятий для школьников младших классов и воспитанников детских садов - вспышка гриппа и других острых респираторных заболеваний. Меры введены с 4 по 10 февраля.

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