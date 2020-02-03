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Работа детсадов и школ Сухума ограничена из-за ОРВИ

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В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Карантин в школах и садах объявляется, если заболевают не менее 20% детей, пока необходимости во введении карантина нет.

СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Начальник Управления образования города Сухум Людмила Адлейба сообщила Sputnik, что в столице ввели ограничительные меры по посещению детсадов и школ для учеников начальных классов.

© Foto / пресс-служба Минздрава РА
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Причина отмены занятий для школьников младших классов и воспитанников детских садов - вспышка гриппа и других острых респираторных заболеваний.

Меры вводятся с 4 по 10 февраля. Адлейба уточнила, ограничительные меры - это не карантин, он предполагает более длительную приостановку работы образовательных и дошкольных учреждений.

Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик также рассказала, что начальник Управления образования по городу Сухум имеет право ввести ограничительные меры только на своих надзорных объектах.

"На каждой территории при согласовании с главным санитарным врачом района или города вводятся ограничительные меры на непродолжительный срок 7-10 дней по отдельным объектам. Карантин по вирусной инфекции, который накладывается на 14 дней, вводится только по распоряжению главного санитарного врача республики. Сейчас в Сухуме - ограничительные мероприятия по определенным возрастным группам", - пояснила она.

Ранее сообщалось, что ограничительные меры также были введены в учебных заведениях Гудауты, но и Ткуарчалского и Гулрыпшского районов. 

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Теги:
Абхазия, карантин


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