Силой всех подразделений: российские военнослужащие в Абхазии сразили "противника"

Тактические учения личного состава проходили на полигоне Нагвалоу с использованием передовых методов ведения боя.

СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Военнослужащие всех подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии применили против условного противника новейшие тактические приемы, основанные на опыте современных вооруженных конфликтов. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Танковые подразделения совместно с мотострелками на боевой технике совершили марш. Мотострелки высадились вблизи условного населенного пункта и проникли в стан противника. Разведывательный взвод проверил местность на наличие засад и мин-ловушек, периодически докладывая тактическую обстановку по средствам радиосвязи.

В свою очередь специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) соединения, используя современные мобильные комплексы РЭБ, сканировали радиочастоты, передавали координаты на подвижные пункты управления.

Далее в тылу мотострелковых групп по проверенным безопасным маршрутам прошли танки, оказав огневую поддержку, когда на военных напали войска условного противника.

Всего в плановом учении приняли участие около 500 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 40 единиц боевой техники, в том числе танки Т-72Б3 и бронетранспортеры БТР-82АМ.

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