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Эвакуация под огнем: военные ЮВО в Абхазии вывели "подбитую" технику с поля боя

Пресс-служба Южного военного округа
В Абхазии
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Военнослужащие ремонтного подразделения ЮВО впервые применили ремонтно-эвакуационные машины на учениях мотострелков.

СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Военнослужащие ремонтного подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии впервые отработали во время учений эвакуацию подбитой техники, сообщает пресс-служба ЮВО.

В условиях, максимально приближенных к боевым, военнослужащие с использованием ремонтно-эвакуационных машин РЭМ-КЛ на базе вездехода "Урал" провели эвакуацию условно поврежденных машин на полевой сборный пункт.

© Видео Sputnik/ЮВО
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По замыслу учения условный противник в ходе наступления огнем артиллерии вывел из строя несколько боевых машин. После чего специалистам предстояло провести эвакуацию техники под огнем со стороны противника. 

Также военнослужащие ремонтного подразделения выполнили нормативы по развертыванию мобильных мастерских технического обслуживания МТО-АМ1, которые используются для ремонта военной техники в полевых условиях.

Всего в совместном учении на горном полигоне Цабал приняли участие около 500 военнослужащих разных подразделений базы. Было задействовано более 60 единиц боевой и специальной техники, в том числе БТР-82АМ.

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