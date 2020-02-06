Парламент Абхазии продлил соглашение с Россией о лекарственном обеспечении

Выдача лекарственных препаратов, в соответствии с соглашением, осуществляется строго по загранпаспортам Российской Федерации и при предъявлении соответствующего удостоверения инвалида.

СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии ратифицировали дополнительное соглашение между Абхазией и Россией о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан России, постоянно проживающих в Абхазии.

Постоянный представитель президента в Парламенте Дмитрий Шамба подчеркнул, что допсоглашение продлевает базовое соглашение от 2017 года, которое прекратило действие 31 декабря 2019 года. Дополнительным соглашением пролонгируется действие основного до 31 декабря 2022 года.

"Оно предусматривает, что девять категорий инвалидов, которые имеют российское гражданство и постоянно проживают на территории Абхазии, получают бесплатные лекарства и медицинские изделия", - сказал он.

По словам Дмитрия Шамба, бесплатные лекарства и медицинские изделия получают более восьми тысяч граждан, общая сумма в год составляет 50 миллионов рублей.

"Заявка Минздрава Абхазии согласовывается с Минздравом России, после одобрения заявки средства выделяются через Минфин РУП "Абхазфармация", и оно закупает данные лекарства, которые распространяются через государственные аптеки в Сухуме, Ткуарчале, Гагре, Гудауте и Очамчыре", - отметил Шамба.

Депутаты единогласно поддержали постановление - 27 человек проголосовали "за".

Читайте также: