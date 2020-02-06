Парламент Абхазии не принял поправки к закону о выборах президента

Результаты подсчетов второго тура голосования на президентских выборах 2019 года в январе 2020 года были признаны судом недействительными. Причиной судебного разбирательства стали разные трактовки закона о выборах главы государства.

СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Парламент Абхазии отклонил в первом чтении два варианта поправок к Конституционному закону о выборах президента республики на заседании сессии в четверг 6 февраля.

Депутат Каха Пертая отметил, что первый проект закона о внесении изменений был предложен депутатом Валерием Агрба.

Он уточнил, что поправки предлагались из-за "несовершенств избирательного законодательства", которые в итоге привели к различным интерпретациям и трактовкам итогов выборов.

Согласно предложенным поправкам, необходимо закрепить в законе наличие в бюллетене графы "против всех".

Пертая рассказал и о других предложениях по изменению законодательства.

В случае, если один из вышедших во второй тур кандидатов по каким-то причинам выбывает из президентской гонки, в избирательный бюллетень включается следующий кандидат, получивший наибольшее количество голосов, сообщил депутат.

"Часть два (19-й статьи закона "О выборах президента Республики Абхазия" - ред.) изложить в следующей редакции: избранным считается кандидат, получивший при повторном голосовании большее число голосов по отношению к числу голосов, отданных за другого кандидата при условии, что число голосов, поданных за кандидата, набравшего наибольшее число голосов, больше числа голосов, поданных против всех", - сказал Пертая.

Согласно поправкам, в положении статьи первой Конституционного закона по аналогии с нормами закона о выборах депутатов Парламента также предлагалось внести запрет некоторым категориям граждан избираться в президенты или в вице-президенты.

Пертая пояснил, что речь идет о том, что "президентом и вице-президентом не могут избираться граждане, признанные судом недееспособными, содержащиеся в местах лишения свободы, по приговору суда имеющие непогашенную судимость, а также граждане больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, больные затяжными психическими заболеваниями".

Кроме того, было предложено внести изменение в 20-ю статью закона о выборах президента относительно сроков назначения повторных выборов.

"Статью 20-ю часть первую предлагаем изменить, если на выборах не более двух кандидатов и ни один из них не был избран, а также в случае признания выборов несостоявшимися или недействительными ЦИК в пятидневный срок назначает новые выборы, которые должны быть проведены в течение трех (а не двух, как сейчас - ред.) месяцев", - подчеркнул депутат.

Представитель президента в Парламенте Дмитрий Шамба в ходе сессии Парламента рассказал, что поправки к 19-й статье закона о выборах рассматриваются, чтобы исключить пробелы, которые могут трактовать статью двояко, однако и к этим поправкам могут возникнуть вопросы.

"В представленном проекте закона речь идет о повторных выборах, которые проводятся в течение трех месяцев в случае признания выборов несостоявшимися. В течение трех месяцев от какой даты, от даты основных выборов или от даты признания выборов несостоявшимися?" - задался он вопросом и заметил, что эта часть требует уточнения.

Шамба отметил, что предложенная редакция 19-й статьи "опять запутает подсчеты".

После обсуждения проект закона выставили на голосование, "за" проголосовали 12, против 10 депутатов, таким образом, законопроект не прошел.

Поправки Гуния

Затем свой законопроект представил депутат Илья Гуния, он тоже предложил поправки в выборное законодательство.

"Я также предлагаю изменения 19-й статьи, она отличается от представленной до этого. Считаю, что для кандидатов в президенты и вице-президенты надо ужесточить отбор. Президентом и вице-президентом не могут быть избраны граждане, признанные судом недееспособными, находящиеся в тюрьме по приговору суда, имеющие неснятую и непогашенную судимость, граждане, когда-либо осужденные за совершение тяжких или особо тяжких преступлений", - подчеркнул Гуния.

Также, по его словам, нельзя допускать к руководству страны граждан больных наркоманией, токсикоманией, хроническими психическими расстройствами и граждан, уклонившихся от мобилизации для защиты Родины во время войны.

"В закон о бюллетене вносится строка "против всех". Статья 19 звучит так: в случае выбытия одного из кандидатов в президенты в избирательный бюллетень включается следующий кандидат, получивший большее количество голосов. Часть вторую изложить так: избранным считается кандидат, получивший по результатам повторного голосования более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Повторное голосование считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие 25 процентов от числа избирателей, внесенных в списки", - рассказал Гуния.

Он считает, что принцип подсчета голосов, согласно которому победителем считается набравший 50 процентов плюс один голос, должен работать и во втором туре.

"Графа "против всех", если остается, она говорит только о волеизъявлении граждан, ее не надо никуда приплюсовывать или минусовать, выигрывает тот, кто взял 50 процентов плюс один голос", - объяснил депутат.

Такой принцип позволит избежать разногласий по итогам голосования, считает Илья Гуния.

Поправки Гуния также подверглись критике.

Депутат Лаша Ашуба сказал, что 25 процентов от 135 тысяч обладающих правом голоса - это примерно 40 тысяч человек. "Если за президента проголосует 20 тысяч человек и один голос, неужели вы считаете, что это всенародно избранный президент?" - поинтересовался он.

На это Илья Гуния ответил, что многие люди не ходят на выборы.

"Многие относятся к выборам безответственно, люди, приходящие в первом или втором туре, это наиболее активная часть общества, которые изъявляют свое желание. Наиболее активная часть будет выбирать президента, мы не можем заставить людей прийти", - отметил Гуния.

По мнению Лаши Ашуба, для того чтобы не погружаться в постоянные выборы, нужно исходить из простого большинства во втором туре.

Когда обсуждения подошли к концу, проект поставили на голосование, "за" проголосовали девять депутатов, "против" - столько же, четверо воздержались.

Таким образом, ни один из предложенных вариантов поправок в закон "О выборах президента Республики Абхазия" принят не был.

Читайте также: