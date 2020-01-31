Низкая явка кандидатов: почему желающие поучаствовать в выборах не торопятся в ЦИК

Почему за первые десять дней регистрации в ЦИК политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты было подано только две заявки, в интервью Sputnik рассказал политолог Николай Трапш.

Повторные выборы президента Абхазии пройдут 22 марта. Решение о проведении нового голосования было принято после того, как кассационная коллегия Верховного суда признала недействительным решение ЦИК о результатах выборов, прошедших в 2019 году. На сегодня ЦИК зарегистрировал политическую партию "Акзаара" для выдвижения кандидата в президенты, и инициативную группу по выдвижению Аслана Бжания на высший государственный пост.

Sputnik

Ажиотажа ждать не стоит

На предыдущих выборах, первый тур которых прошел 25 августа 2019 года, в течение первых десяти дней с момента начала регистрации были зарегистрированы три политические партии и восемь инициативных групп. Сейчас - только две.

"Здесь два момента, и оба совершенно очевидные, первый момент – все прошедшие события для любого человека, который претендует на то, чтобы возглавить Абхазию, возлагают слишком большую ответственность. Поэтому, любой здравомыслящий человек должен все взвесить для того, чтобы принять решение", - уверен политолог Николай Трапш.

Поэтому не стоит ожидать большого ажиотажа от людей, желающих занять президентское кресло, считает эксперт.

"Второй момент: на самом деле все ждут окончательной реакции потенциально главных игроков. И тут масса вопросов, на которые нет ответов", - говорит он.

Остаются не совсем понятными и другие моменты, связанные с предстоящими президентскими выборами, считает Трапш.

"Соответственно, непонятно со стороной, которая то ли проигравшая, то ли утратившая что-то. Возможно ли, чтобы снова баллотировался предшествующий президент? Пока на этот вопрос нет ответа, остальные политические игроки смотрят и взвешивают. Но есть еще такой момент, что летние выборы совершенно четко показали, что было много кандидатов, но голоса распределились едва ли не в рамках статистической погрешности. При этом, избирательная компания - это расходы, дополнительные усилия, мобилизация людей, поэтому возникает естественный вопрос о том, что нужно подумать, прежде чем в это ввязываться, так как больших шансов может не быть", - сказал политолог.

Пять-шесть кандидатов

По мнению Николая Трапш, кандидатов в президенты будет больше двух, но меньше, чем на последних выборах.

"Я думаю, что пять-шесть кандидатов будет, если конечно внешние факторы не вмешаются, кого-то сильно не попросят, если кто-то в последний момент не захочет. Но это такие вещи, которые предсказать нельзя", - говорит политолог.

По его мнению, на выборах в августе 2019 года многие думали о том, что у них есть шанс возглавить республику.

"Рауль Хаджимба подходил к выборам не очень популярным, главного его конкурента Аслана Бжания не было, соответственно, все увидели, что есть шанс. Поэтому, это выступило дополнительным мотивирующим фактором для них. Сейчас ситуация немного другая, мягко говоря, каждый должен ответить себе на вопрос, а готов ли он к тому, что на него по каким-то причинам волей избирателей свалится эта власть", - отметил он.

Если оппозиция консолидируется, если она расставит приоритеты, кто какую роль будет играть в будущей абхазской политической элите, то у нее большие шансы прийти к власти, говорит Трапш.

"Если конечно между ними будут разногласия и опять пойдут разными командами, а потом неожиданно, как было в прошлый раз, будут договариваться во втором туре, то там возможны любые неожиданности", - подчеркнул политолог.

Пока остается неизвестным, какими могут быть итоги выборов, так как поддерживающих бывшего президента достаточно много, полагает Трапш. Если бы выборы были хотя бы через полгода или через год, можно было бы предполагать, что кто-то с кем-то договорится, возникнут неожиданные альянсы. Но сейчас очень мало времени для того, чтобы третья сила сыграла роль.

Главный запрос избирателей в Абхазии – это выход из многолетнего летаргического сна, говорит Трапш.

"То есть должен быть политик который не только пообещает, но и, по мнению общества, сможет осуществить какой-то рывок вперед, то есть начнется процесс развития. Кто сможет ответить на этот вопрос, тот и будет лидером президентской гонки", - заключил эксперт.

Выдвижение кандидатов

Выдвижение кандидатов на пост президента республики началось 22 января, за 60 дней до выборов. После поступления необходимых документов о выдвижении кандидата ЦИК должен зарегистрировать его в течение 10 дней. Заканчивается регистрация за 30 дней до дня всенародного голосования.

Кандидатов могут выдвигать политические партии или инициативные группы. В обоих случаях необходимы заявления самих кандидатов в президенты и вице-президенты о согласии баллотироваться, результаты тестирования кандидатов на предмет свободного владения национальным языком, сведения о размере и источнике доходов, биографические данные и автобиографии в письменном виде.

В случае если кандидата выдвигает инициативная группа, необходимо предоставление подписных листов (прошнурованных и пронумерованных с подписями инициативной группы). При этом количество подписей не менее 2000, но не более 2500.

Решение о проведении повторных выборов было принято 10 января после того, как кассационная коллегия Верховного суда удовлетворила жалобу экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа на решение суда о признании действительными итогов повторного голосования на выборах президента.

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