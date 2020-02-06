Адгур Ардзинба будет баллотироваться на пост президента Абхазии

Выдвижение кандидатов в президенты Абхазии началось 22 января. К 6 февраля в ЦИК зарегистрировались три инициативные группы и одна политическая партия.

СУХУМ, 6 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Инициативная группа по выдвижению Адгура Ардзинба в качестве кандидата в президенты зарегистрировалась в Центральной избирательной комиссии Абхазии в четверг 6 февраля, сообщает с места корреспондент Sputnik.

Инициативная группа состояла из 25 человек.

В декабре 2019 года Адгур Ардзинба совместил пост министра экономики с должностью вице-премьера Абхазии.

Адгур Ардзинба родился 26 декабря 1981 года в Гудауте. В 2007 году он окончил Кабардино-Балкарский государственный университет по специальности "промышленно-гражданское строительство". В 2009 году окончил аспирантуру Волгоградского государственного технического университета по специальности "экономика и управление народным хозяйством".

С 2010 года Адгур Ардзинба работает в Абхазском государственном университете на кафедрах "Национальной экономики" и "Экономической теории". С 2011 по 2013 годы занимал должность советника по экономическим вопросам председателя Государственного таможенного комитета Абхазии, с 2012 по 2013 годы - главный специалист отдела внешнеэкономических связей Министерства экономики Абхазии, позже – начальник отдела.

С февраля по апрель 2015 года Ардзинба был начальником Управления экономики Администрации президента Абхазии, в апреле 2015 года занял пост министра экономики республики.

Адгур Ардзинба - автор более 11 научных трудов и двух монографий. Женат, отец троих детей.

Новые выборы и выдвижение кандидатов

10 января кассационная инстанция Верховного суда Абхазии удовлетворила жалобу экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа на решение суда о признании действительными итогов повторного голосования на выборах президента. Повторные президентские выборы в Абхазии назначены на 22 марта.

24 января Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала политическую партию "Акзаара" для выдвижения кандидата в президенты Леонида Дзяпшба. 28 января в ЦИКе зарегистрировалась инициативная группа по выдвижению в качестве кандидата Аслана Бжания, а 1 февраля – инициативная группа по выдвижению исполняющего обязанности главы администрации Сухума Кана Кварчия.

Выдвижение кандидатов на пост президента республики началось 22 января, за 60 дней до выборов. После поступления необходимых документов о выдвижении кандидата ЦИК должен зарегистрировать его в течение 10 дней. Заканчивается регистрация за 30 дней до дня всенародного голосования.

Кандидатов могут выдвигать политические партии или инициативные группы. В обоих случаях необходимы заявления самих кандидатов в президенты и вице-президенты о согласии баллотироваться, результаты тестирования кандидатов на предмет свободного владения национальным языком, сведения о размере и источнике доходов, биографические данные и автобиографии в письменном виде.

В случае если кандидата выдвигает инициативная группа, необходимо предоставление подписных листов (прошнурованных и пронумерованных с подписями инициативной группы). При этом количество подписей не менее 2000, но не более 2500.

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