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МЧС Абхазии предупредило об ухудшении погоды

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200206/1029402513/MChS-Abkhazii-predupredili-ob-ukhudshenii-pogody.html

Информация о надвигающемся циклоне поступила в рамках межведомственного обмена по линии центра управления кризисными ситуациями ГУ МЧС России по городу Сочи.

СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Холодный циклон принесет на Черноморское побережье 8 и 9 февраля резкий ветер и сильные дожди, переходящие в мокрый снег, сообщается на сайте МЧС Абхазии.

Отмечается, что возможно налипание снега на проводах и деревьях. Порывы ветра могут достигать 13-18 метров в секунду.

В прибрежной и предгорной зонах температура воздуха будет достигать от -5°С до -7°С в ночное время и от 0°С до +5°С днем. В горах морозы окрепнут до -14°С. 

В ведомстве также предупредили о гололедице на дорогах, призвав водителей быть особенно осторожными, соблюдать скоростной режим и не выезжать из дома на неподготовленном для передвижения в зимний период автотранспорте.

Ранее синоптики сообщали, что на Черноморское побережье Краснодарского края надвигается шторм "Петра". В его эпицентре окажется Черноморское побережье – от Новороссийска до Сочи.

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