МЧС Абхазии предупредило об ухудшении погоды

СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Холодный циклон принесет на Черноморское побережье 8 и 9 февраля резкий ветер и сильные дожди, переходящие в мокрый снег, сообщается на сайте МЧС Абхазии.
Отмечается, что возможно налипание снега на проводах и деревьях. Порывы ветра могут достигать 13-18 метров в секунду.
В прибрежной и предгорной зонах температура воздуха будет достигать от -5°С до -7°С в ночное время и от 0°С до +5°С днем. В горах морозы окрепнут до -14°С.
В ведомстве также предупредили о гололедице на дорогах, призвав водителей быть особенно осторожными, соблюдать скоростной режим и не выезжать из дома на неподготовленном для передвижения в зимний период автотранспорте.
Ранее синоптики сообщали, что на Черноморское побережье Краснодарского края надвигается шторм "Петра". В его эпицентре окажется Черноморское побережье – от Новороссийска до Сочи.
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