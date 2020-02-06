Парламент Абхазии поднял акцизы на сигареты

Парламент Абхазии проголосовал за внесение изменений в закон Республики Абхазия "Об акцизах" на заседании в четверг 6 февраля.

СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Парламент Абхазии проголосовал за увеличение акцизов на сигареты на заседании сессии, которая состоялась в четверг 6 февраля.

Председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр объяснила, что ранее действовала процентная ставка, и акциз начислялся на оптовую цену на сигареты на уровне 10-15 рублей, теперь эта сумма будет фиксированной. Каждая сигарета в пачке облагается акцизом в 25 копеек, что увеличивает общую сумму акцизов на сигареты вдвое.

"Если вы помните, у нас была процентная ставка 10-15 рублей, почему мы вышли с предложением об изменении на фиксированную ставку? Потому что, как правило, скрывался объем, процентная ставка была к отпускным ценам и как правило занижался объем подакцизного товара. Сейчас, применив ставку в 25 копеек (за сигарету - ред.), акциз на любую пачку вне зависимости от стоимости подакцизной будет пять рублей", - рассказала Натали Смыр.

Фиксированный акциз на сигареты – мировая практика, заметила она. Депутаты приняли закон во втором и окончательном чтении.

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