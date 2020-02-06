23:32 06 Февраля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.80
  • EUR69.08
Поиск

Парламент Абхазии поднял акцизы на сигареты

© Sputnik / Константин Чалабов
В Абхазии
Получить короткую ссылку
46901
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102794/61/1027946154.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200206/1029403957/Parlament-Abkhazii-podnyal-aktsizy-na-sigarety.html

Парламент Абхазии проголосовал за внесение изменений в закон Республики Абхазия "Об акцизах" на заседании в четверг 6 февраля.

СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Парламент Абхазии проголосовал за увеличение акцизов на сигареты на заседании сессии, которая состоялась в четверг 6 февраля.

Сигареты
© CC0
Запретить или терпеть: что думают в Абхазии об ограничении курения

Председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр объяснила, что ранее действовала процентная ставка, и акциз начислялся на оптовую цену на сигареты на уровне 10-15 рублей, теперь эта сумма будет фиксированной. Каждая сигарета в пачке облагается акцизом в 25 копеек, что увеличивает общую сумму акцизов на сигареты вдвое.

"Если вы помните, у нас была процентная ставка 10-15 рублей, почему мы вышли с предложением об изменении на фиксированную ставку? Потому что, как правило, скрывался объем, процентная ставка была к отпускным ценам и как правило занижался объем подакцизного товара. Сейчас, применив ставку в 25 копеек (за сигарету - ред.), акциз на любую пачку вне зависимости от стоимости подакцизной будет пять рублей", - рассказала Натали Смыр.

Фиксированный акциз на сигареты – мировая практика, заметила она. Депутаты приняли закон во втором и окончательном чтении.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Криштиану невероятный: Роналду исполняется 35 лет
Развалился на три части: жесткая посадка самолета в Стамбуле
Карта распространения нового коронавируса
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться