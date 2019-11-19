Маркировка духов, шин и других товаров введена в ЕАЭС

СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил введение обязательной маркировки средствами идентификации в отношении ряда товаров, в частности духов, шин и фотокамер, говорится в сообщении комиссии по итогам заседания совета ЕЭК и заместителей глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Совет ЕЭК рассмотрел и одобрил предложения Российской Федерации о введении обязательной маркировки средствами идентификации в отношении духов и туалетной воды, шин и пневматических резиновых новых покрышек, фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек, отдельных позиций продукции легкой промышленности", - сказано в сообщении.

Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования. Срок введения маркировки на своей территории страны будут определять самостоятельно.

В сообщении уточняется:

запрет на оборот немаркированных духов и туалетной воды, фотовспышек и ламп-вспышек будет введен не ранее 1 октября 2020 года;

на оборот немаркированных шин и пневматических резиновых покрышек - не позднее 1 декабря 2020 года;

на оборот немаркированных товаров легкой промышленности - не ранее 1 января 2021 года.

В ходе заседания члены совета ЕЭК также рассмотрели вопросы развития евразийской экономической интеграции, функционирования внутреннего рынка, цифровизации экономик стран ЕАЭС, финансовой политики, единого рынка услуг, промышленности, технического регулирования, международного сотрудничества и другие.

Для снижения доли нелегальной продукции в России предполагается создание системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров к 2024 году. С 1 марта 2019 года началась обязательная маркировка сигарет и папирос, с 1 июля - обуви. В декабре начнется маркировка духов, фотоаппаратов, автомобильных шин, а также некоторых товаров легкой промышленности, включая пальто, плащи, куртки, постельное белье.

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