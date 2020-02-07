Лук, чеснок и витамины: на базе ЮВО в Абхазии начали профилактику простуды и гриппа

Медицинские работники военной базы провакцинировали от гриппа и других заболеваний более 200 новобранцев.

СУХУМ, 7 фев - Sputnik. Военнослужащие медицинского подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели комплекс мероприятий по профилактике сезонных заболеваний среди военнослужащих, сообщает пресс-служба ЮВО.

В частности, в соединении подготовлены к развертыванию нештатные изоляторы, в подразделениях установлены ионизаторы, которые очищают и дезодорируют воздух. Весь личный состав в качестве профилактики начал принимать витамины и противовирусные препараты. Для улучшения иммунитета военнослужащих в столовой им выдаю чеснок и лук.

Кроме того, медицинскими работниками провакцинированы от гриппа, вирусного гепатита А и ветряной оспы более 200 новобранцев, прибывших в соединение во время призыва в конце прошлого года.

При подготовке к профилактическим мероприятиям медиками базы ЮВО были получены более пяти тысяч различных противовирусных и иммунологических препаратов.

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