15:50 07 Февраля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.47
  • EUR69.63
Поиск

Рица замерзла: пользователи соцсетей делятся фотографиями редкого явления

© Foto / Тенгиз Тарба
В Абхазии
Получить короткую ссылку
276120
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102940/64/1029406470.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200207/1029406366/Ritsa-zamerzla-polzovateli-sotssetey-delyatsya-fotografiyami-redkogo-yavleniya.html

Снегопады в горах Абхазии продолжаются. На Рице выпало до метра снега. Озеро покрылось тонкой пленкой льда.

Туристы, посетившие Рицу в эти дни, не смогли не запечатлеть "сказку наяву" и не поделиться эмоциями со своими подписчиками.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Озеро Рица крайне редко замерзает, но такое тоже бывает. Поверхность водоема из-за заморозков покрылась тонким льдом.

Утро пользователь Instagram Dikhagba начала с созерцания сказочного явления – "снежного плена" Рицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от @dikhagba

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от @dikhagba

"Неописуемая красота" - так лаконично описал явление пользователь Instagram с ником Мymood и для выражения своих эмоций использовал очень много эмодзи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Republic of Abkhazia🇹🇬 (@_mymood____)

Мимо вот такой красоты на Рице не смог пройти и Аpsar_village, он выложил панорамное видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Guest House/Гостевые домики (@_apsar_village_)


У пользователя Bezoblachniy, похоже, нет слов, чтобы описать красоту заснеженной Рицы. Только одни эмоции.  

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от БЕЗОБЛАЧНЫЙ АТЛАС АБХАЗИИ (@bezoblachniy)

Пока одни подбирают слова, другие решили просто дать советы тем, кто еще не успел посетить Рицинский реликтовый национальный парк и увидеть все воочию.

"Дорога на озеро открыта только для джипов, поделитесь со всеми, кому это интересно", – написали на Nash_sukhum.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Экскурсии Гид Трансфер Абхазия (@nash_sukhum)

Снегопады в горах Абхазии продолжаются. На Рице выпало до метра снега. Озеро покрылось тонкой пленкой льда.

Проезд в Рицинский реликтовый национальный парк открыт. Но до озера пропускают только автомобили с высоким клиренсом. Легковушки же могут проехать только до Голубого озера.

Читайте также: 



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Криштиану невероятный: Роналду исполняется 35 лет
Первый после модернизации: опубликованы кадры полета ракетоносца Ту-160М
Обзор цен на рынке Сухума
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться