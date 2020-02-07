Рица замерзла: пользователи соцсетей делятся фотографиями редкого явления

Снегопады в горах Абхазии продолжаются. На Рице выпало до метра снега. Озеро покрылось тонкой пленкой льда.

Туристы, посетившие Рицу в эти дни, не смогли не запечатлеть "сказку наяву" и не поделиться эмоциями со своими подписчиками.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Озеро Рица крайне редко замерзает, но такое тоже бывает. Поверхность водоема из-за заморозков покрылась тонким льдом.

Утро пользователь Instagram Dikhagba начала с созерцания сказочного явления – "снежного плена" Рицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @dikhagba 3 Фев 2020 в 10:49 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @dikhagba 4 Фев 2020 в 10:41 PST

"Неописуемая красота" - так лаконично описал явление пользователь Instagram с ником Мymood и для выражения своих эмоций использовал очень много эмодзи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Republic of Abkhazia🇹🇬 (@_mymood____) 6 Фев 2020 в 6:28 PST

Мимо вот такой красоты на Рице не смог пройти и Аpsar_village, он выложил панорамное видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Guest House/Гостевые домики (@_apsar_village_) 4 Фев 2020 в 10:01 PST



У пользователя Bezoblachniy, похоже, нет слов, чтобы описать красоту заснеженной Рицы. Только одни эмоции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от БЕЗОБЛАЧНЫЙ АТЛАС АБХАЗИИ (@bezoblachniy) 5 Фев 2020 в 5:22 PST

Пока одни подбирают слова, другие решили просто дать советы тем, кто еще не успел посетить Рицинский реликтовый национальный парк и увидеть все воочию.

"Дорога на озеро открыта только для джипов, поделитесь со всеми, кому это интересно", – написали на Nash_sukhum.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Экскурсии Гид Трансфер Абхазия (@nash_sukhum) 6 Фев 2020 в 2:00 PST

Снегопады в горах Абхазии продолжаются. На Рице выпало до метра снега. Озеро покрылось тонкой пленкой льда.

Проезд в Рицинский реликтовый национальный парк открыт. Но до озера пропускают только автомобили с высоким клиренсом. Легковушки же могут проехать только до Голубого озера.

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