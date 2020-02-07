Рица замерзла: пользователи соцсетей делятся фотографиями редкого явления

Туристы, посетившие Рицу в эти дни, не смогли не запечатлеть "сказку наяву" и не поделиться эмоциями со своими подписчиками.
Сария Кварацхелия, Sputnik
Озеро Рица крайне редко замерзает, но такое тоже бывает. Поверхность водоема из-за заморозков покрылась тонким льдом.
Утро пользователь Instagram Dikhagba начала с созерцания сказочного явления – "снежного плена" Рицы.
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"Неописуемая красота" - так лаконично описал явление пользователь Instagram с ником Мymood и для выражения своих эмоций использовал очень много эмодзи.
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Мимо вот такой красоты на Рице не смог пройти и Аpsar_village, он выложил панорамное видео.
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У пользователя Bezoblachniy, похоже, нет слов, чтобы описать красоту заснеженной Рицы. Только одни эмоции.
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Пока одни подбирают слова, другие решили просто дать советы тем, кто еще не успел посетить Рицинский реликтовый национальный парк и увидеть все воочию.
"Дорога на озеро открыта только для джипов, поделитесь со всеми, кому это интересно", – написали на Nash_sukhum.
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Снегопады в горах Абхазии продолжаются. На Рице выпало до метра снега. Озеро покрылось тонкой пленкой льда.
Проезд в Рицинский реликтовый национальный парк открыт. Но до озера пропускают только автомобили с высоким клиренсом. Легковушки же могут проехать только до Голубого озера.
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