Посольство России объяснило "штрафы" при оформлении загранпаспорта

Предоставленный документ для оформления заграничного паспорта не должен быть просрочен или испорчен. В противном случае приходится проводить дополнительную проверку, за которую придется заплатить.

СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Оформление нового российского загранпаспорта для жителей Абхазии может стоить до 10 тысяч рублей. Процедура значительно подорожает, если заявитель не сможет предоставить ранее выданный действительный (то есть непросроченный и неиспорченный) загранпаспорт или внутренний паспорт гражданина России.

Как сообщили Sputnik в консульском отделе посольства России в Абхазии, дополнительный сбор начали взимать за проверку наличия у заявителя российского гражданства. Он составит от четырех до пяти тысяч рублей. Оформление самого загранпаспорта на пять лет обойдется еще в 2010 рублей, на 10 лет - в пять тысяч.

Ранее пользователи социальных сетей жаловались, что при оформлении нового российского загранпаспорта от них начали требовать оплатить некий "штраф", если срок действия старого документа уже истек.

Как пояснило российское посольство в Абхазии на своей странице в Facebook, для оформления заграничного паспорта гражданина России необходимо предоставить действительный загранпаспорт или внутренний российский паспорт.

"В случае отсутствия упомянутых документов (...) производится проверка наличия у заявителя гражданства Российской Федерации", - уточняется в сообщении.

Информация о наличии гражданства проверяется по электронной базе данных. Согласно консульскому уставу России за эту процедуру может взиматься консульский сбор.

"При необходимости также могут быть направлены запросы в соответствующие органы по месту выдачи заявителю документа, удостоверяющего гражданство Российской Федерации, или по месту жительства, а также в органы исполнительной власти и суд. За оформление такого запроса заявителем уплачивается как упомянутый консульский сбор, так и сбор в счет возмещения фактических расходов", - объясняется в сообщении.

Сборы за проверку наличия гражданства не включают отдельного сбора за оформление загранпаспорта.

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