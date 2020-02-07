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Посольство России объяснило "штрафы" при оформлении загранпаспорта

© Sputnik / Григорий Сысоев
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Предоставленный документ для оформления заграничного паспорта не должен быть просрочен или испорчен. В противном случае приходится проводить дополнительную проверку, за которую придется заплатить.

СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Оформление нового российского загранпаспорта для жителей Абхазии может стоить до 10 тысяч рублей. Процедура значительно подорожает, если заявитель не сможет предоставить ранее выданный действительный (то есть непросроченный и неиспорченный) загранпаспорт или внутренний паспорт гражданина России. 

Как сообщили Sputnik в консульском отделе посольства России в Абхазии, дополнительный сбор начали взимать за проверку наличия у заявителя российского гражданства. Он составит от четырех до пяти тысяч рублей. Оформление самого загранпаспорта на пять лет обойдется еще в 2010 рублей, на 10 лет - в пять тысяч.  

Ранее пользователи социальных сетей жаловались, что при оформлении нового российского загранпаспорта от них начали требовать оплатить некий "штраф", если срок действия старого документа уже истек. 

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Как пояснило российское посольство в Абхазии на своей странице в Facebook, для оформления заграничного паспорта гражданина России необходимо предоставить действительный загранпаспорт или внутренний российский паспорт.

"В случае отсутствия упомянутых документов (...) производится проверка наличия у заявителя гражданства Российской Федерации", - уточняется в сообщении.

Информация о наличии гражданства проверяется по электронной базе данных. Согласно консульскому уставу России за эту процедуру может взиматься консульский сбор.

"При необходимости также могут быть направлены запросы в соответствующие органы по месту выдачи заявителю документа, удостоверяющего гражданство Российской Федерации, или по месту жительства, а также в органы исполнительной власти и суд. За оформление такого запроса заявителем уплачивается как упомянутый консульский сбор, так и сбор в счет возмещения фактических расходов", - объясняется в сообщении.

Сборы за проверку наличия гражданства не включают отдельного сбора за оформление загранпаспорта.

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