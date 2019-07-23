Госдума России упростила получение вида на жительство, но он стал дороже

В настоящее время вид на жительство необходимо продлевать каждые пять лет, а принятый закон предусматривает выдачу бессрочного вида на жительство, за исключением отдельных случаев.

СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Госдума одобрила закон об увеличении до 5 тысяч с 3,5 тысячи рублей размера госпошлины за выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства, передает РИА Новости.

Принятые поправки вносятся в связи с введением нового документа о виде на жительство с электронным носителем, пояснял ранее заместитель министра финансов России Илья Трунин. Такой же размер госпошлины был ранее установлен за выдачу загранпаспорта, содержащего такой носитель (паспорта нового поколения).

Закон вступит в силу спустя 90 дней после его официального опубликования.

Кроме того, Госдума приняла закон, упрощающий порядок предоставления иностранцам и лицам без гражданства, владеющим русским языком и желающим жить и работать в России, разрешений на временное пребывание и видов на жительство. Высококвалифицированные специалисты и члены их семей получат его на срок действия разрешения на работу, а квалифицированные специалисты - на три года.

Так как вид на жительство станет бессрочным, было предложено повысить и госпошлину за его выдачу, уровняв ее с госпошлиной, которую уплачивают россияне при оформлении загранпаспорта, рассказал ранее РИА Новости заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский.

В 2018 году территориальными органами МВД России выдано 191,445 тысячи видов на жительство (в 2017 году – 185,8 тысячи), а также продлен срок действия 28,331 тысячи видов на жительство (в 2017 году - 34,002 тысячи).

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