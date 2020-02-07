Минздрав Абхазии и омбудсмен поспорили о проблемах с финансированием психбольницы

В Министерстве здравоохранения заявили, что перебоев с финансированием РСПБ и проблем с лечением пациентов, о которых говорит Асида Шакрыл, в последние годы не было.

СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Омбудсмен Асида Шакрыл попросила и.о. президента Валерия Бганба разобраться с проблемами финансирования Республиканской психбольницы и защитить права пациентов РСПБ в пятницу 7 февраля. В Минздраве Абхазии, со своей стороны, с доводами уполномоченного по защите прав человека не согласились.

В заявлении омбудсмен отметила, что в Аппарат уполномоченного по правам человека поступила информация о том, что врачи Республиканской специализированной психиатрической больницы обратились к близким родственникам пациентов психбольницы с просьбой забрать их домой на неопределенное время из-за отсутствия финансирования в течение последних трех месяцев.

Асида Шакрыл подчеркнула, что это не первый случай, когда психиатрическая больница остается без финансирования, аналогичный случай был в 2019 году. Тогда, как говорится в сообщении, государство не финансировало больницу на протяжении пяти месяцев, и пациенты не обеспечивались лекарственными препаратами, необходимыми для их лечения.

Уполномоченный по правам человека считает недопустимым лишать пациентов психиатрической больницы необходимой медицинской помощи.

"Люди, страдающие психическими расстройствами, относятся к особо уязвимой категории, поскольку они не всегда в состоянии самостоятельно реализовать свое волеизъявление. Недопустимо, чтобы из-за отсутствия необходимого диагностического и терапевтического оборудования и несвоевременного обеспечения больницы лекарственными препаратами здоровье пациентов психиатрической больницы подвергалось необоснованному риску. Считаем своим долгом констатировать, что нарушение прав граждан на получение качественной медицинской помощи лицам, страдающим психическими расстройствами, часто напрямую связано с отсутствием должного финансирования психиатрической больницы", – говорится в заявлении уполномоченного по правам человека, опубликованном агентством "Абхазия-Информ".

Однако в Министерстве здравоохранения и соцобеспечения Абхазии ответили, что перебоев с финансированием РСПБ в 2019 и 2020 годах не было.

"В частности, согласно документам Управлении фармации Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия за весь 2019 год на медикаментозное обеспечение психиатрической больницы в плановом порядке было затрачено 1 444 932 рубля, на начало 2020 года перечислено 12 096 рублей, а в первых числах февраля 2020 уже 105 166 рублей", – говорится в сообщении Минздрава.

За последний год кратковременная задержка с финансированием была только в январе 2020 года, и она была связана с процессом смены устава медучреждения, что "напрямую отразилось на документах бухгалтерского учета". Сейчас же, как отмечает ведомство, проблем, перечисленных омбудсменом, в больнице не существует.

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