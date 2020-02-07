Бадре Гунба предложили пойти на выборы в команде Аслана Бжания 

Бадра Гунба занимал пост министра культуры Республики Абхазия с 2011 по 2014 годы, сейчас является членом политсовета партии "Айтайра".

СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Бывшего министра культуры Абхазии Бадру Гунба рекомендовали в качестве кандидата в вице-президенты страны на предстоящих президентских выборах в команде Аслана Бжания, рассказал Sputnik председатель политической партии "Айтайра" Леонид Лакербая.

"Бадра Гунба - член политсовета партии "Айтайра", он возглавляет сухумское городское отделение партии и один из тех людей, с которыми мы связываем будущее нашей страны. Поэтому собрание партии единогласно решило рекомендовать именно его в паре с кандидатом в президенты Абхазии Асланом Георгиевичем Бжания кандидатом в вице-президенты. Все единогласно поддержали кандидатуру", - подчеркнул он.

Член политсовета "Амцахара" Марина Гумба также рассказала, что 7 февраля было проведено собрания политсовета, а затем состоялись консультации, по итогам которых обе партии пришли к единому мнению – рекомендовать Бадре Гунба принять участие в выборах президента, сообщила она.

В интервью Sputnik Бадра Гунба отметил, что в случае успеха на предстоящих выборах необходимо будет решать первостепенные задачи, стоящие перед страной.

"Ситуация в стране ясна всем нашим гражданам, мы все ощущаем сложности, связанные с экономикой республики, криминогенную ситуацию. Конечно же, говорить о каком-то кардинальном и сиюминутном решении всех вопросов не приходится. Но при этом есть первоочередные меры, которые необходимо решить, в первую очередь вопросы, связанные с правопорядком, затем последует череда шагов, направленных на реформу системы государственной власти, необходимо решать вопросы экономического характера, решать социальные вопросы", - подчеркнул Гунба.

Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала инициативную группу по выдвижению кандидатуры Аслана Бжания на предстоящих президентских выборах 28 января.

Бадра Гунба родился 14 августа 1981 года в городе Сухум. В 2003 году окончил Саратовский государственный аграрный университет имени Вавилова по специальности учет и аудит.

С сентября 2007 по 30 января 2009 года работал в качестве ответственного сотрудника по правовым вопросам Кабинета министров Республики Абхазия. 30 января 2009 года был назначен заместителем министра культуры Республики Абхазия. С 2011 по 2014 годы был в должности министра культуры Республики Абхазия.

Повторные выборы президента Абхазии пройдут 22 марта. Решение о проведении нового голосования было принято после того, как кассационная коллегия Верховного суда признала недействительным решение ЦИК о результатах выборов, прошедших в 2019 году.

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