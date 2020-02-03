Правила сложения: каких должностей лишатся кандидаты в президенты на время кампании

Руководитель Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Гиви Габния и декан юридического факультета АГУ Сергей Смыр рассказали, в каком случае кандидаты в президенты складывают свои полномочия.

СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Все зарегистрированные кандидаты в президенты и вице-президенты освобождаются от исполнения своих обязанностей на государственной службе пока проходит предвыборная кампания, сказал Sputnik юрист, глава Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Гиви Габния.

"Они на время освобождаются от исполнения своих обязанностей, пусть это будет исполняющий обязанности административного органа, администраций районов, депутаты Парламента и так далее. Теперь поговорим о механизме освобождения. Если это руководитель административного органа, то его заместитель будет исполнять обязанности, пока идет предвыборная агитация. Если это депутат Парламента, то он просто не занимается депутатской деятельностью, то есть не посещает сессии, заседания комитетов, не занимается другой работой. За этим следит руководитель Парламента", - подчеркнул Габния.

Если депутата Парламента или руководителя того или иного государственного органа избрали президентом, то он складывает с себя полномочия, если же нет, то он вправе продолжить свою предыдущую деятельность, рассказал юрист.

"Все это время (предвыборное – ред.) ему начисляется зарплата, то есть фактически можно сказать, что у него есть определенное время для того, чтобы не заниматься своей основной деятельностью", - говорит он.

Декан юридического факультета Абхазского государственного университета Сергей Смыр уточнил, что это правило о сложении полномочий на время кампании не распространяется на тех, кто работает в государственных вузах, занимается научной и творческой деятельностью.

"Но это не касается, к примеру, тех, кто работает в высших учебных заведениях, тех, кто занимается научной и творческой деятельностью. Те же, кто занимает государственную должность, пишут письмо в ЦИК о своем согласии участвовать в выборах в качестве кандидата в президенты, где отмечают, что в случае своего избрания на высшую государственную должность они сложат с себя полномочия, которые исполняли ранее", - говорит он.

Выдвижение кандидатов на пост президента республики началось 22 января.

На данный момент для участия в повторных выборах зарегистрированы две инициативные группы и одна политическая партия.

Первой документы для выдвижения своего кандидата в ЦИК 24 января принесла партия "Акзаара", кандидатуру от партии, согласно закону, должны объявить на специальном съезде, ранее глава партии Леонид Дзапшба заявлял Sputnik о своем намерении побороться за пост главы государства.

Еще через четыре дня была зарегистрирована инициативная группа по выдвижению депутата Аслана Бжания. О своем намерении баллотироваться на пост президента сам Бжания заявил еще 13 января, на следующий день после того как Рауль Хаджимба подал в отставку.

1 февраля в Центральной избирательной комиссии зарегистрировалась инициативная группа по выдвижению в качестве кандидата в президенты Абхазии исполняющего обязанности главы администрации Сухума Кана Кварчия.

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