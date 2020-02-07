Лакербая: если Аслан Бжания станет президентом, премьером будет Александр Анкваб

Ранее политсовет партии "Айтайра" предложил экс-министру культуры Бадре Гунба пойти в команде Аслана Бжания в качестве кандидата в вице-президенты.

СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Депутат Народного Собрания, экс-президент Абхазии Александр Анкваб станет премьер-министром в случае победы на предстоящих президентских выборах команды Аслана Бжания и Бадры Гунба. Об этом сообщил в интервью Sputnik председатель политической партии "Айтайра" Леонид Лакербая.

Ранее сообщалось о том, что 7 февраля политсоветы партий "Айтайра" и "Амцахара" предложили бывшему министру культуры Бадре Гунба пойти в команде Аслана Бжания в качестве кандидата в вице-президенты. Гунба дал свое согласие участвовать в предстоящих выборах.

Александр Анкваб был президентом Абхазии с 2011 по 2014 годы.

Повторные выборы президента Абхазии пройдут 22 марта. Решение о проведении нового голосования было принято после того, как кассационная коллегия Верховного суда признала недействительным решение ЦИК о результатах выборов, прошедших в 2019 году.

Читайте также: