Деньги за кровь: донорство в Абхазии может стать платным

Законопроект "О донорстве крови и ее компонентов" был принят в первом чтении на заседании Парламента республики в четверг 6 февраля.

СУХУМ, 8 фев – Sputnik. В законопроекте "О донорстве крови и ее компонентов" будут указаны положения о платном и бесплатном донорстве, рассказала в интервью радио Sputnik автор проекта, юрист, сотрудник Парламента Абхазии Адица Цикутания.

"Главное положение закона – установление мер социальной поддержки донорства. Сегодня наблюдается уверенное снижение донации крови и назрела острая необходимость принятия закона, для повышения уровня сдачи крови. В больницах есть свой список постоянных доноров, которые на благородной основе приходят и сдают кровь, но зачастую приходится просить близких родственников людей, нуждающихся в крови, либо находить доноров смс-рассылкой", - отметила она.

По словам Цикутания, законопроект направлен на установления правовых и социальных основ развития донорства крови в Абхазии, регулирование деятельности службы крови, определение полномочий, прав и обязанностей сторон. Подзаконные акты будут включать в себя правила хранения и эксплуатации крови, официально будут утверждены противопоказания для сдачи, нормы состава крови.

"Закон также будет устанавливать звание Почетный донор. Оно предполагает награждение нагрудным знаком в торжественной обстановке и денежное вознаграждение. Чтобы стать Почетным донором нужно сдать кровь минимум 40 раз", - добавила она.

Точная сумма выплат за донорство крови законопроектом еще не установлена, подчеркнула Цикутания. Сумма будет прописана перед тем, как проект будет представлен парламенту во втором чтении.

Статьи законопроекта, которые предполагают денежные выплаты, вступят в силу с 1 января 2021 года.

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