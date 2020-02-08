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Генеральная прокуратура республики Абхазия

Сотрудники СИЗО стали фигурантами расследования убийства Астамура Дзидзария

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200208/1029414704/Sotrudniki-SIZO-stali-figurantami-rassledovaniya-ubiystva-Astamura-Dzidzariya-.html

Один из фигурантов дела об убийстве предполагаемого похитителя бывшего секретаря "Единой Абхазии" Астамур Дзидзария был убит 4 февраля.

СУХУМ, 8 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Прокуратура Гулрыпшского района проводит расследование по факту убийства Астамура Дзидзария в СИЗО, в том числе в отношении должностных лиц следственного изолятора, рассказал в интервью Sputnik заместитель главного прокурора Абхазии Руслан Тыркба. 

"В деятельности следственного изолятора есть определенные проблемы. Это связано с неукомплектованностью личного состава и рядом других проблем, которые мы выясняем. Порядок в этом учреждении осуществляется администрацией СИЗО в лице действующих сотрудников МВД", - добавил он.

Астамур Дзидзария - фигурант дела об убийстве одного из предполагаемых похитителей бывшего секретаря "Единой Абхазии" Ирины Дочия.

Архивное фото СИЗО в Дранде
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фигурант дела об убийстве Дмитрия Озган убит в СИЗО

Его тело было обнаружено на территории СИЗО МВД в поселке Дранда 4 февраля с множественными колото-резаными ранениями. 

Подсудимыми в деле о похищении Дочия являются Геннадий Блаб, Арден Чантурия, Джумбер Авидзба и Алхас Дзидзария. Соучастником Астамура Дзидзария в убийстве Дмитрия Озган по делу проходит Алхас Дзидзария.

Приговор обвиняемым должны объявить 13 февраля.

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