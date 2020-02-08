Принять нельзя отложить: сложная судьба поправок в закон о выборах президента Абхазии

На рассмотрение вынесли два законопроекта, разработанные депутатами Валерием Агрба и Ильей Гуния. По результатам голосования ни один из проектов принят не был.

Sputnik

Что предложили депутаты

Главные изменения, предложенные депутатами, касались 19-й статьи закона "О выборах президента Республики Абхазия". Поправки, по мнению их авторов, должны исключить моменты, позволяющие трактовать статью двояко. Именно неоднозначность трактовок позволила экс-кандидату в президенты Абхазии Алхасу Квициния оспорить в суде итоги прошлогодних выборов главы государства. Кассационная инстанция Верховного суда удовлетворила требование о признании победы его конкурента Рауля Хаджимба незаконной.

Сейчас 19-я статья закона гласит, что “избранным считается кандидат, получивший при повторном голосовании наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к другому кандидату, при условии, что число голосов, поданных за кандидата, больше числа голосов, поданных против него, если в выборах приняли участие не менее 25 процентов граждан, внесенных в списки избирателей”.

Поправки, предлагавшиеся депутатами Валерием Агрба и Ильей Гуния принципиально разнились в подходе к изменению именно этой вызывавшей споры статье, то есть к системе подсчета голосов при повторном голосовании на выборах президента.

Гуния считает, что победитель второго тура выборов должен определяться по тем же принципам, что и в первом. То есть победа отдается кандидату, набравшему 50% плюс один голос. При этом голоса, поданные против всех не будут никуда приплюсовываться, а лишь отражать волеизъявление граждан. Если при повторном голосовании большинство голосов было подано против всех, выборы признаются недействительными.

Председатель комитета Парламента по государственной-правовой политике Валериий Агрба предлагал изменить 19-ю статью закона "О выборах президента" так, чтобы избранным считался кандидат, получивший при повторном голосовании большее число голосов по отношению к своему конкуренту. То есть, чтобы победитель определялся простым большинством.

Оба парламентария сходились во мнении, что второй тур выборов должен считаться состоявшимся, если на участки пришли не менее 25% зарегистрированных избирателей. Также и Гуния, и Агрба заявляли о необходимости закрепить в законе наличие в бюллетене графы "против всех".

Простое большинство или 50+1

Законопроект Агрба, как рассказал депутат Лаша Ашуба, был одобрен комитетом по государственной-правовой политике. Однако документ, подготовленный Гуния, не набрал нужное количество голосов в комитете и не прошел. Поэтому он был выставлен на голосование в Парламенте 6 февраля в качестве законодательной инициативы.

Сам Ашуба заявил, что поддерживает вариант законопроекта, разработанный Агрба, по которому победитель определяется простым большинством.

По его словам, предложение Гуния предполагают "дополнительные ограничения".

В чем Ашуба солидарен с обоими разработчиками законопроекта, так это в необходимости закрепления на законодательном уровне графы "против всех".

"Графа "против всех" может повлиять на результаты выборов, если оба кандидата не внушают доверия, и это индикатор реального отношения к тем или иным кандидатам, возможно и к обоим", - заметил парламентарий, подчеркнув, что наличие этой строки в бюллетене считается демократической нормой.

В целом, несмотря на то, что оба депутата предложили законодательно закрепить графу "против всех", ее роль при подсчете голосов так и не была четко обозначена.

Упростить, но не сейчас

Почему ни законопроект Агрба, ни законопроект Гуния в итоге не прошли, объяснил спикер Парламента Валерий Кварчия. По его словам, на данный момент в депутатском корпусе преобладает мнение о том, что сейчас вносить изменения в закон "О выборах президента Абхазии" не нужно.

Квачерия полагает, что закон, скорее всего, не претерпит изменений к новым выборам, до которых остается совсем немного времени.

"Суд второй инстанции признал незаконным решение ЦИК об итогах выборов президента. В законе сказано о том, как нужно считать голоса во втором туре выборов. Изъявив желание упростить подсчет голосов, в Парламенте проходили обсуждения, комитетские заседания, были представлены два законопроекта. Но ни один из них не прошел. Думаю, что можно упростить выборное законодательство после предстоящих выборов", - сказал Кварчия.

Некуда откладывать

Однако с Валерием Квачерия не согласен депутат Илья Гуния. Он уверен, что нужно принимать поправки, несмотря на то, что до дня голосования остается не так много времени. По его мнению, ЦИК не может руководствоваться несовершенством законодательства, и его надо исправлять.

"У нас мало времени для нового законопроекта, но сегодня (7 февраля - ред.) мы обсуждали, и я думаю, что мы все-таки вынесем один законопроект, который будет понятен нашим избирателям и будет легок в подсчете", - подчеркнул он.

Он настаивает на том, что "было бы правильнее оставить дух старого законодательства", в котором во втором туре победителя нужно определять исходя из того, кто набрал 50% и плюс один голос.

"В этом случае мы не будем считать голоса занявшего второе место и против всех вместе, потому что если кандидат взял более половины голосов избирателей, то это безоговорочная победа", - заключил он.

Необходимость изменения избирательного законодательство отметил и Лаша Ашуба.

"Мы должны внести изменения в выборное законодательство уточняющее, чтобы не столкнуться с той ситуацией, с которой столкнулись в 2019 году. Значительная ответственность лежит на Парламенте", - подчеркнул депутат.

Не как все

Юрист Саид Гезердава считает, что поправки в выборное законодательство, которые были предложены на сессии Народного Собрания, разумны и их нужно было принимать.

"Статья 19-я закона "О выборах президента Абхазии" является самой острой и действительно, нужно решить эту проблему. Голоса "против всех" у нас считаются не так, как в других государствах. В принципе, они должны подсчитываться отдельно, но из-за специфики нашего закона мы вынуждены их присоединять к голосам, поданным против кандидата набравшего большинство голосов во втором туре, чтобы не нарушать конституционные права граждан, которые проголосовали против всех. Иначе эти голоса окажутся выброшенными", - заметил специалист.

Для того, чтобы решить этот достаточно сложный казус нужно внести ясность, считает Гезердава.

"Очень жаль, что депутаты почему-то не договорились, и они не смогли принять поправки. Хотя конечно экстренно непосредственно перед выборами не совсем правильно с точки зрения международных стандартов, но с учетом ситуации мы должны их принять, так как мы можем оказаться перед такими же сложностями, которые были на предыдущих выборах", - сказал он.

Повторные выборы президента Абхазии пройдут 22 марта. Решение о проведении нового голосования было принято после того, как кассационная коллегия Верховного суда признала недействительным решение ЦИК о результатах выборов, прошедших в 2019 году.

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