"Черноморэнерго" возобновило подачу света в Ткуарчале

СУХУМ, 8 фев-Sputnik, Асмат Цвижба. Подача электроэнергии в Ткуарчале полностью возобновлена, сообщили Sputnik в пресс-службе РУП "Черноморэнерго".
"Проблема устранена, свет подали ровно в 16:00. На месте аварии работала районная бригада, а также аварийная бригада из Сухума",- добавили в пресс-службе ведомства.
8 февраля в 09:13 в результате перегруза произошло повреждение воздушной линии электропередачи Ачгуара в районе села Адзхыда. В результате аварии без света остался весь Ткуарчал.
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