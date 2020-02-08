Ткуарчал остался без света из-за аварии

Специалисты ведут ремонтные работы на поврежденной линии. Их планируется завершить к четырем часам дня.

СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Город Ткуарчал с самого утра остается без света из-за повреждения линии электропередачи. Об этом сообщило "Черноморэнерго" в своем Facebook.

"Сегодня, в 09:13 в результате перегруза произошло повреждение воздушной линии электропередачи Ачгуара в районе села Адзхыда. Без подачи электроэнергии остается город Ткуарчал", - говорится в сообщении.

Как заявили в "Черноморэнерго", на месте ведутся ремонтные работы. Их планируется завершить к 16:00.

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