Ткуарчал остался без света из-за аварии

СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Город Ткуарчал с самого утра остается без света из-за повреждения линии электропередачи. Об этом сообщило "Черноморэнерго" в своем Facebook.
"Сегодня, в 09:13 в результате перегруза произошло повреждение воздушной линии электропередачи Ачгуара в районе села Адзхыда. Без подачи электроэнергии остается город Ткуарчал", - говорится в сообщении.
Как заявили в "Черноморэнерго", на месте ведутся ремонтные работы. Их планируется завершить к 16:00.
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