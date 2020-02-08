Протянули руку помощи: "Киараз" подвела итоги сбора средств для Олега Бушева

Житель Сухума Олег Бушев находится на лечении в Институте сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева в Москве, ему предстоит пересадка сердца.

СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Благотворительная общественная организация "Киараз" собрала более 145 тысяч рублей в помощь жителю Сухума Олегу Бушеву, которому предстоит трансплантация сердца в Москве, сообщила в интервью радио Sputnik соучредитель фонда Камма Гопия.

По ее словам, жители Абхазии пожертвовали на помощь Бушеву около 130 тысяч рублей, около 15 тысяч рублей было выручено от продажи авторской куклы мастера Асиды Ахуба, которая разыгрывалась на аукционе.

"Благодаря людям, мы смогли собрать нужную сумму. Это деньги не на лечение, а на то, чтобы семья смогла жить в Москве, оплачивать аренду квартиры, анализы, питание, так как у Олега определенный рацион. Все средства напрямую поступили матери Олега Светлане Бушевой", - отметила Гопия.

19-летний Олег - студент Сухумского индустриального колледжа. В детстве ему был поставлен диагноз ДЦП, но он никак не отличался от своих сверстников.

В мае 2019 года у него возникли проблемы со здоровьем, Олег стал быстро уставать, появилась боль в мышцах. В Республиканской больнице ему ошибочно диагностировали заболевание желудка и больше месяца лечили неправильно. Оказалось, недуг Олега был серьезнее: у него дилатационная кардиомиопатия, его сердце увеличено в несколько раз и функционирует как сердце пожилого человека.

Сухумские врачи посоветовали вывезти юношу за границу, так как лечить пациентов с таким диагнозом в республике не могут. Молодого человека обследовали в московском Институте сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Выяснилось, что Олегу необходима пересадка сердца. Однако по российским законам операции подобного рода гражданам других государств не делают.

К ситуации подключился Рауль Хаджимба, занимавший на тот момент пост президента. Он поручил Министерству иностранных дел взять ситуацию под контроль. Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в России Игорь Ахба отправил письмо в МИД России с просьбой оказать содействие Олегу Бушеву в получении российского гражданства в ускоренном порядке.

Сейчас Олег находится на лечении в Институте сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева в Москве. Его состояние значительно улучшилось.

В течение года специалисты будут следить за состоянием пациента. Врачи предупредили семью, что пока говорить об отказе от пересадки сердца рано, возможно, операцию все-таки придется делать.

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