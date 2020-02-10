19:08 10 Февраля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.77
  • EUR69.82
Поиск

Уроки в школах Абхазии сократятся на пять минут

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
42 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200210/1029425936/Uroki-v-shkolakh-Abkhazii-sokratyatsya-na-pyat-minut.html

С 10 февраля во всех школах и детсадах Абхазии отменены ограничительные меры по посещению в связи со вспышкой гриппа и других острых респираторных заболеваний.

СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Министерство просвещения приняло решение сократить время одного урока в школах Абхазии до 40 минут из-за похолоданий в республике, сообщил в интервью радио Sputnik пресс-секретарь ведомства Аслан Кутелия.

Абхазо-российская граница.
© Sputnik Томас Тхайцук
Названы страны, гражданам которых ограничили въезд в Абхазию

"Пока что планируется, что так продлится неделю. Не все школы в районах и городах Абхазии подготовлены к похолоданию. Сейчас получается так, что дети будут уходить домой на час раньше. Если через неделю ситуация с заморозками останется такой же, то мы либо будем продлевать сокращение занятий, либо обговорим новые меры", - объяснил он.

По словам Кутелия, количество школьников и воспитанников детских садов, болеющих ОРВИ, к 10 февраля заметно уменьшилось, поэтому было принято решение отменить ограничительные меры по посещению образовательных учреждений.

"Если бы мы продлили ограничительные меры, то пришлось бы сократить количество каникулярных дней у школьников", - отметил он.

Ограничительные меры по посещению детсадов и школ для учеников начальных классов были введены во вторник 4 февраля. 5 февраля ограничительные меры были введены в Очамчырской школе-интернате и школах Ткуарчала.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Церемония вручения "Оскар-2020": лучшие моменты
Два катера столкнулись на огромной скорости в Таиланде: есть жертвы
Карта распространения нового коронавируса
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться