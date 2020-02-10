Уроки в школах Абхазии сократятся на пять минут

С 10 февраля во всех школах и детсадах Абхазии отменены ограничительные меры по посещению в связи со вспышкой гриппа и других острых респираторных заболеваний.

СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Министерство просвещения приняло решение сократить время одного урока в школах Абхазии до 40 минут из-за похолоданий в республике, сообщил в интервью радио Sputnik пресс-секретарь ведомства Аслан Кутелия.

"Пока что планируется, что так продлится неделю. Не все школы в районах и городах Абхазии подготовлены к похолоданию. Сейчас получается так, что дети будут уходить домой на час раньше. Если через неделю ситуация с заморозками останется такой же, то мы либо будем продлевать сокращение занятий, либо обговорим новые меры", - объяснил он.

По словам Кутелия, количество школьников и воспитанников детских садов, болеющих ОРВИ, к 10 февраля заметно уменьшилось, поэтому было принято решение отменить ограничительные меры по посещению образовательных учреждений.

"Если бы мы продлили ограничительные меры, то пришлось бы сократить количество каникулярных дней у школьников", - отметил он.

Ограничительные меры по посещению детсадов и школ для учеников начальных классов были введены во вторник 4 февраля. 5 февраля ограничительные меры были введены в Очамчырской школе-интернате и школах Ткуарчала.

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