Скорик объяснила, почему карантин по ОРВИ не вводится по всей Абхазии

В Сухуме с 4 по 10 февраля введены ограничительные меры по посещению детсадов и школ для учеников начальных классов. Причина отмены занятий для школьников младших классов и воспитанников детских садов - вспышка гриппа и других острых респираторных заболеваний. Ограничительные меры также были введены в учебных заведениях Гудауты, Ткуарчалского и Гулрыпшского районов.

"Ограничительные мероприятия будут вводиться не по всей республике, а выборочно по тем объектам, которые действительно имеют подтвержденную заболеваемость среди детей. То есть, если родители с детьми обращаются в лечебное учреждение, а они в свою очередь дают нам экстренное извещение, подтверждающее, что данные дети из данного образовательного учреждения заболели, только в таких случаях будет накладываться карантин или ограничительные мероприятия. В других случаях, голословно или поголовно во всех учреждениях по всей республике, нет никаких статистических данных, чтобы был объявлен карантин. В Сухуме сейчас сделаны эти ограничительные мероприятия по детским садам и для младших школьников только из-за того, что погодные условия не позволяют маленьким детям с ослабленным иммунитетом посещать образовательные учреждения и большое количество обращений было именно этих возрастных групп, то есть трех- и четырехлетних детей и младших классов. Вспышка, или высокая заболеваемость, была именно в этих группах, поэтом убыли введены такие профилактические меры", - объяснила Скорик.

По словам главного санитарного врача, карантин в школах и садах объявляется, если заболевают не менее 20% детей, пока необходимости во введении карантина нет, подчеркнула она.

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