Обследуют всех: абхазские медики выявили заболевших гриппом на границе с Грузией

СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Санитарно-карантинный пост на Ингуре выявил пятерых заболевших гриппом, все они были отправлены в Галскую районную больницу для проведения противовирусной терапии, сообщила на радио Sputnik главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.
Всего с 15 января по 3 февраля через границу на Ингуре в обе стороны проследовало около 11 тысяч 900 человек. Ежедневно в обе стороны переходят около 600-800 человек. Медики обследуют всех, кто пересекает границу.
"За это время выявлено и госпитализировано в Галскую ЦРБ всего пять человек. У них гриппозная симптоматика была. Им оказывается противовирусная терапия. Часть госпитализированных уже выписаны", – отметила Скорик.
С 15 января на Ингуре работают санитарно-карантинные посты. На контрольно-пропускных пунктах дежурят две бригады Галской ЦРБ, в каждой из них по три медика.
Врачи обследуют граждан, пересекающих границу, бесконтактными приборами. По словам Скорик, в машинах, где они досматривают переходящих через границу, усилен санитарный режим. У всех маски, перчатки и дезинфекционные средства.
"Есть бесконтактные термометры, которые не накладываются на тело человека, а именно направляются на него и температура высвечивается на приборе. У кого был кашель или какие-то показания для флюорографии легких, производится такое обследование. Также производится флюорография для тех лиц, которые сами изъявляют желание. Всем, и по желанию, и по необходимости, проводили обследование", – пояснила главный санврач.
Согласно приказу министра здравоохранения Абхазии, бригады врачей будут работать на границе до 1 марта. Однако, как уточнила Людмила Скорик, все будет зависеть от того, какая эпидемиологическая обстановка будет в республике.
Главный санитарный врач также отметила, что в 2020 году заболеваемость сезонным гриппом намного ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Это она связывает с повышением бдительности населения, которая стала обращаться в медучреждения на ранних стадиях заболевания.
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