Омбудсмен обратилась в Генпрокуратуру по вопросу финансирования психбольницы

СУХУМ, 10 фев - Sputnik. Уполномоченный по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл обратилась в Генеральную прокуратуру и Контрольную палату республики с просьбой провести тщательное расследование по вопросу несвоевременного финансирования Республиканской психиатрической больницы.

"Мы надеемся, что результаты проверки службы государственного финансового контроля и надзирающего органа за соблюдением и исполнением законов РА выявят причины финансовых проблем в РСПБ, негативно отразившихся на оказании психиатрической помощи лицам, находящимся на стационарном лечении в больнице", - говорится в обращении.

Ранее Шакрыл обращалась к и.о. президента, в заявлении она отметила, что в Аппарат уполномоченного по правам человека поступила информация о том, что врачи Республиканской специализированной психиатрической больницы обратились к близким родственникам пациентов психбольницы с просьбой забрать их домой на неопределенное время из-за отсутствия финансирования в течение последних трех месяцев.

В Министерстве здравоохранения и соцобеспечения Абхазии ответили, что перебоев с финансированием РСПБ в 2019 и 2020 годах не было, приведя цифры денежных поступлений в течение последнего года.

Также в ответе Минздрава говорилось, что за последний год кратковременная задержка с финансированием была только в январе 2020 года, и она была связана с процессом смены устава медучреждения, что "напрямую отразилось на документах бухгалтерского учета".

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