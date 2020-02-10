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Часть Абхазии останется без света во вторник 11 февраля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (152)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200210/1029428011/Chast-Abkhazii-ostanetsya-bez-sveta-vo-vtornik-11-fevralya.html

Высоковольтная линия "Гумиста 110кВ" будет отключена из-за очистки трассы высоковольтных проводов.

СУХУМ, 10 фев - Sputnik. Без подачи электроэнергии во вторник 11 февраля с 13:00 до 15:00 останутся западная часть Сухума и восточная часть Гудаутского района, об этом сообщается на странице "Черноморэнерго" в Facebook.

В сообщении уточняется, что без электроэнергии останутся ПС Сухум 2, ПС Новый Афон, ПС Гудаута-тяга, ПС Мцара, ПС Дурипш, ПС Гудаута 110 (Т2).

В конце января Абхазия столкнулась с энергетическими проблемами. Из-за критической ситуации на Джварском водохранилище, где уровень воды понизился до 439,13 метров, с 27 января были введены веерные отключения по всей территории республики на четыре часа в день.

29 января исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба провел переговоры по телефону с министром энергетики России Александром Новаком по вопросам поставок электроэнергии в Абхазию. 

С 02:00 1 февраля началось осуществление перетока электроэнергии из России в Абхазию. Ликвидация энергодефицита в республике будет осуществлена за счет расходования средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (152)


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